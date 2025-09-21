Gimnasia de Jujuy recibe a Agropecuario: hora y detalles de los equipos

Este domingo 21 de septiembre, Gimnasia de Jujuy se enfrenta a Agropecuario en el Estadio 23 de Agosto por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido comenzará a las 18:00 y hay mucho en juego: el Lobo va por la punta y el Sojero quiere meterse en Reducido.
Cómo llega el Lobo Jujeño al partido
Gimnasia de Jujuy, dirigido por Matías Módolo, llega a este encuentro ubicado en la tercera posición del Grupo B, a tan solo dos puntos del líder. El Lobo jujeño buscará aprovechar la localía para sumar de a tres y acercarse a la cima. En lo que va del torneo, acumula 32 goles a favor y 15 en contra.
Cómo llega Agropecuario al partido
Por su parte, Agropecuario, comandado por Adrián Adrover, se encuentra en la novena posición del mismo grupo, a ocho puntos del líder. El equipo pampeano intentará dar la sorpresa en Jujuy y sumar puntos importantes para escalar posiciones de cara al octogonal por el segundo ascenso. Hasta el momento, ha marcado 39 goles y recibido 33.
