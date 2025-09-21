Gimnasia de Jujuy recibe a Agropecuario: hora y detalles de los equipos

Este domingo 21 de septiembre, Gimnasia de Jujuy se enfrenta a Agropecuario en el Estadio 23 de Agosto por la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido comenzará a las 18:00 y hay mucho en juego: el Lobo va por la punta y el Sojero quiere meterse en Reducido.

Cómo llega el Lobo Jujeño al partido Gimnasia de Jujuy, dirigido por Matías Módolo, llega a este encuentro ubicado en la tercera posición del Grupo B, a tan solo dos puntos del líder. El Lobo jujeño buscará aprovechar la localía para sumar de a tres y acercarse a la cima. En lo que va del torneo, acumula 32 goles a favor y 15 en contra.

Últimos partidos de Gimnasia de Jujuy Nueva Chicago 1 - 0 Gimnasia de Jujuy, domingo 14 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza 1 - 0 Gimnasia de Jujuy, domingo 7 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy 1 - 0 Central Norte, domingo 31 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Almirante Brown 0 - 0 Gimnasia de Jujuy, domingo 24 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy 2 - 0 Chaco For Ever, domingo 17 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Mitre de Santiago del Estero 1 - 1 Gimnasia de Jujuy, domingo 10 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Cómo llega Agropecuario al partido Por su parte, Agropecuario, comandado por Adrián Adrover, se encuentra en la novena posición del mismo grupo, a ocho puntos del líder. El equipo pampeano intentará dar la sorpresa en Jujuy y sumar puntos importantes para escalar posiciones de cara al octogonal por el segundo ascenso. Hasta el momento, ha marcado 39 goles y recibido 33.

Últimos partidos de Agropecuario Agropecuario 2 - 0 Gimnasia de Mendoza, lunes 15 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Central Norte 0 - 2 Agropecuario, domingo 7 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional}

Agropecuario 3 - 1 Almirante Brown, lunes 1 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Chaco For Ever 1 - 1 Agropecuario, domingo 24 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Agropecuario 2 - 1 Mitre de Santiago del Estero, lunes 18 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Colón 0 - 1 Agropecuario, domingo 10 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

