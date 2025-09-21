domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 08:55
Partido clave.

Gimnasia de Jujuy recibe a Agropecuario: hora y detalles de los equipos

Gimnasia de Jujuy, dirigido por Matías Módolo, llega a este encuentro ubicado en la tercera posición del Grupo B, a tan solo dos puntos del líder.

Por  Analía Farfán
gustavo fernandez gimnasia de jujuy (2)
Cómo llega el Lobo Jujeño al partido

Gimnasia de Jujuy, dirigido por Matías Módolo, llega a este encuentro ubicado en la tercera posición del Grupo B, a tan solo dos puntos del líder. El Lobo jujeño buscará aprovechar la localía para sumar de a tres y acercarse a la cima. En lo que va del torneo, acumula 32 goles a favor y 15 en contra.

Últimos partidos de Gimnasia de Jujuy

  • Nueva Chicago 1 - 0 Gimnasia de Jujuy, domingo 14 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Gimnasia de Mendoza 1 - 0 Gimnasia de Jujuy, domingo 7 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Gimnasia de Jujuy 1 - 0 Central Norte, domingo 31 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Almirante Brown 0 - 0 Gimnasia de Jujuy, domingo 24 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Gimnasia de Jujuy 2 - 0 Chaco For Ever, domingo 17 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Mitre de Santiago del Estero 1 - 1 Gimnasia de Jujuy, domingo 10 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

Cómo llega Agropecuario al partido

Por su parte, Agropecuario, comandado por Adrián Adrover, se encuentra en la novena posición del mismo grupo, a ocho puntos del líder. El equipo pampeano intentará dar la sorpresa en Jujuy y sumar puntos importantes para escalar posiciones de cara al octogonal por el segundo ascenso. Hasta el momento, ha marcado 39 goles y recibido 33.

Últimos partidos de Agropecuario

  • Agropecuario 2 - 0 Gimnasia de Mendoza, lunes 15 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Central Norte 0 - 2 Agropecuario, domingo 7 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional}
  • Agropecuario 3 - 1 Almirante Brown, lunes 1 de septiembre de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Chaco For Ever 1 - 1 Agropecuario, domingo 24 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Agropecuario 2 - 1 Mitre de Santiago del Estero, lunes 18 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional
  • Colón 0 - 1 Agropecuario, domingo 10 de agosto de 2025, Temporada Regular, Primera Nacional

