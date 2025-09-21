domingo 21 de septiembre de 2025
FNE 2025: Así se vivió el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

Ochenta carrozas y carruajes llenan de color Ciudad Cultural y Canal 4 te lleva lo mejor con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Tato Alcorta. La transmisión se puede ver por YouTube a través de Canal4Jujuy.

Por  Analía Farfán
Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural&nbsp;

Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural 

EN VIVO

Tras vivir dos jornadas de desfiles simples tanto jueves como viernes, la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) continúa este sábado con el paso de 80 carrozas y carruajes pertenecientes a ambos grupos en Ciudad Cultural.

Los chicos de GH se despidieron con promesa

Luz, Tato y Martua se despidieron de la provincia con la promesa de volver.

Charly regaló flores a las chicas

¡No podían faltar las flores amarillas!

Se tiraron un paso

Los chicos de Tres Pozos lo dieron todo!!

Más carroceros de la FNE 2025

¡Llegó la primavera!

Así recibimos la primavera en pleno desfile de carrozas

El saludo de despedida de los "hermanitos"

Luz , Martina y Tato fueron los conductores de los primeros desfiles de FNE 2025, felices y agradecidos con el cariño de la gente, prometieron volver.

"Pantojita"

La mascota de la Escuela Provincial de Artes Nº 1 "Medardo Pantoja" presente el paso de los carroceros y de paso el diablito se tiró unos pasos.

Tato es feliz

El ganador de GH disfruta del desfile de carrozas y hace bombas con los carroceros

El paso de los protagonistas

Los chicos de los colegios y escuelas secundarias de la provincia realizan las obras maestras que desfilan todos los años en la Fiesta nacional de los Estudiantes

Josefina en las últimas horas como Representante Provincial

La Representante Provincial 2024 dijo: "me tocó un grupo de candidatas a Representante de la Provincia muy lindo, estamos disfrutando desde adentro, así que yo una privilegiada de acompañarlas"

Palabras de carroceros

"Estamos pasándola bárbaro, es una gran fiesta con todos los chicos, las carrozas, los profes. Es muy lindo, y agradecerle a todos los chicos que nos esforzamos mucho. Lo dimos todo, los profes, las porteras y los chicos de primaria, trabajamos todos todo el tiempo" alumnos del Colegio Jean Piaget.

"Hermosa experiencia que estoy viviendo y me gustaría volver a repetirla. Aguante Alto Comedero y el Secu 43" alumnos del secundario 43.

image

image

image
image
image
Reencuentro de amigas

Gracias a la FNE dos amigas volvieron a encontrarse. Luz Tito y Vicky Zamar son amigas desde que eran niñas

Carroceros de ETP brindaron un mensaje para proteger a los animales en peligro en extinción

"La idea inició con el proyecto de una carrocera del año pasado, nos encantó el mensaje del mismo y fuimos para adelante".

Muy contenta por el método de carroza autónoma, siendo la primera en la FNE. Fue un desafío muy difícil lograr esto

Somos un colegio informático, con la soldadura y la parte mecánica mucho no estamos muy acostumbrados, con la ayuda de los profes logramos este hermoso proyecto

Hubo un esfuerzo de todos y mucha prueba y error para lograr la carroza autónoma

Saludos a todo el equipo carrocero, chicos, padres y, profes que hicieron un esfuerzo grande para estar con la carroza

Cuidemos el medio ambiente y respeto por nuestros animales, los sigamos cuidando. Utilizamos mucho plástico para generar conciencia también en cuidar el medio ambiente

image

Los grandes protagonistas

El paso de los carroceros se ganó el aplauso de todos

El paso de Carrozas en la primera noche de Desfile doble

Así pasaban las primeras carrozas en este primer desfile doble de la FNE 2025

Pasada de carrozas en Desfile de Carrozas

El amor se vive en el aire

A horas de la llegada de la primavera, el amor se vive en Ciudad Cultural

Carolina, Primera princesa por Capital habló con Canal 4

Carolina Ordoñez García, reina de la Escuela Normal pasó por el set de Canal 4:

"Nuestra carroza es como un tren que viaja en el tiempo y que además pasa por todas las regiones de la provincia. Es un orgullo ver el trabajo terminado.

Yo me desempeñé como herrera, pero después cuando empezamos con la agenda de las candidatas ya no pude ir tan seguido.

“Es un orgullo para mi representar a mi escuela, amo la Escuela Normal y a Los Coyotes y a toda la promo”.

“Yo soy actriz y me quiero ir a estudiar el año que viene a Buenos Aires y esto de salir reina siento que me abre muchas puertas, me da otra llegada, la verdad que fue hermoso y me ayuda mucho”.

Carolina Ordoñez García

Empezó el paso de las Representantes Departamentales

Hoy las Candidatas a Representante Provincial pasan en las carrozas que desfilan en Ciudad Cultural.

image
Desfile doble de Carrozas

Desfile doble de Carrozas

image
Desfile doble de Carrozas

Desfile doble de Carrozas

image
Desfile doble de Carrozas

Desfile doble de Carrozas

Llegaron las candidatas a Representante Provincial

Las 16 candidatas a Representante Provincial llegaron a Ciudad Cultural Junto a Josefina Blanco, Representante 2024.

Los carroceros felices

image

image

image

Chicos de la EET San Pedro

"Primera vez que vengo a vivir la Fiesta, estoy muy contento y quiero mandarles saludos a mis tías que vinieron de San Pedro, soy de la promo y estamos pasándola muy bien".

Carroceros del Bachi 2

"Estamos diez de diez, re contentas con la carroza y es mi primer año como carrocera, se lo dedico a mi mamá y a todo el colegio. Nos pusimos las pilas con todo lo que nos pasó y ahora estamos acá felices".

Chicos del Nuevo Horizonte 2 de Monterrico

"Estamos muy contentas con nuestra carroza, reclamos corchos, latinchas, latas de gaseosas entre otras cosas. Estamos orgullosas de la carroza que hicimos".

Los "hermanitos" hoy en Ciudad Cultural

Martu y Tato ya están en el set de Canal 4 para conducir la Noche de Desfile Doble

Estas son las candidatas a Representante Provincial

Las chicas pasaron hoy por Fuszion para que las mimen. Esta noche desfilan en Ciudad Cultural

La carroza del Secu 43 en detalle

El trabajo de los chicos del Colegio Secundario 43

El Carruaje de Tres Pozos pasó por Ciudad Cultural

Luego de varias ediciones ausente, los chicos de Tres Pozos volvieron a desfilar

Empezó el desfile doble en la Ciudad Cultural

image

Empezó el desfile doble que contará con la presencia de las 80 carrozas y carruajes, con la confirmación de que los chicos de la EET N°1 pudieron arreglar su carroza y participarán de esta noche especial.

La trasmisión del 4 contará con con la conducción de Luz Tito, Martina Pereyra y Santiago Tato Algorta, ex integrantes de Gran Hermano. La transmisión se puede ver por Youtube a través de Canal4Jujuy.

Estos son los 80 colegios que desfilan hoy

  1. Centro Polivalente de Arte "Prof. Luis Martínez"
  2. Colegio Cristiano Evangélico – CHE IL
  3. Colegio Martín Pescador
  4. Colegio del Salvador
  5. Esc. Prov. de Arte N° 1 "Medardo Pantoja"
  6. Colegio Santa Teresita
  7. Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Monterrico
  8. Colegio Informático Blaise Pascal
  9. Esc. Pcial. de Comercio N° 3 "José Manuel Estrada"
  10. Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante"
  11. Colegio N° 3 Éxodo Jujeño
  12. Colegio San Alberto Magno – FASTA
  13. Secundario N° 33 – Reyes
  14. Colegio Santa Bárbara
  15. Esc. de Ed. Técnica N° 1 Luis Michaud – El Carmen
  16. Colegio N° 1 "Virgen de Punta Corral" – Volcán
  17. Colegio Secundario N° 54
  18. Bachillerato Pcial. N° 6
  19. Colegio Secundario N° 1 Crucero ARA Gral. Belgrano
  20. Escuela Agrotécnica N° 1 – El Brete (Palpalá)
  21. Colegio Secundario N° 6
  22. Colegio Polimodal N° 3
  23. Esc. de Ed. Técnica N° 2 – Prof. Jesús Raúl Salazar
  24. Colegio Secundario N° 2 – T. Rocha Solórzano
  25. Colegio Pablo Pizzurno
  26. Bachillerato Pcial. N° 2 – Gdor. Jorge Villafañe
  27. Colegio Nuevo Horizonte N° 2 – Monterrico
  28. Esc. de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas – Capital
  29. Colegio Privado Jean Piaget
  30. Polimodal N° 2 – Abra Pampa
  31. Esc. de Ed. Técnica N° 1 Cnel. M. A. Prado – San Pedro
  32. Colegio Nuevo Horizonte N° 1
  33. Colegio Privado Los Olivos – San Pedro
  34. Bachillerato Pcial. N° 3 – Monterrico
  35. Secundario N° 34 – Capital
  36. Esc. Pcial. Agrotécnica N° 7 R. Hueda – Perico
  37. Bachillerato Pcial. N° 21
  38. Secundario N° 39 "Dr. César A. Scaro"
  39. ARENI
  40. Esc. de Ed. Técnica N° 1 Gral. Manuel Belgrano – Maimará
  41. Complejo Educativo José Hernández
  42. Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte"
  43. Colegio Privado Nueva Siembra
  44. Colegio Nuestra Sra. del Huerto
  45. Colegio Modelo Palpalá
  46. Colegio Remedios de Escalada
  47. Esc. Técnica Pcial. N° 1 – A. Vargas Belmonte
  48. Colegio Secundario N° 43
  49. Colegio Los Lapachos
  50. Esc. de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas
  51. Colegio Parroquial – El Carmen
  52. Esc. de Comercio N° 1 José Manuel Estrada
  53. EMDEI
  54. Colegio Mayor Jujuy
  55. Esc. de Minas – Dr. Horacio Carrillo
  56. Colegio N° 2 Armada Argentina
  57. Colegio Antonio María Gianelli
  58. Esc. de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano – Palpalá
  59. Bachillerato Provincial N° 19 – Yala
  60. Colegio Secundario N° 32 René Favaloro
  61. Colegio Secundario N° 35 – Los Alisos
  62. Colegio Secundario N° 59 Olga M. de Arédez
  63. Esc. de Ed. Técnica N° 1 – Pbro. Escolástico Zegada
  64. Colegio IPSEL
  65. Esc. Normal República de Bolivia – Humahuaca
  66. Esc. Normal Juan Ignacio Gorriti
  67. Colegio Cañónigo Gorriti
  68. Esc. Pcial. de Comercio N° 1 Prof. Carlos Ibarra
  69. Colegio Secundario N° 62 San Juan Bautista de la Salle
  70. Bachillerato N° 16 Paso de Jama – Capital
  71. Esc. de Ed. Técnica N° 1 Humberto S. Luna – Perico
  72. Bachillerato Pcial. N° 24 – Lozano
  73. Asociación Todos Juntos
  74. Centro Polivalente de Arte N° 2 – San Pedro
  75. Bachillerato N° 12 "Avelino Bazán" – El Aguilar
  76. Colegio Secundario N° 50 Santuario de Tres Pozos
  77. Esc. Técnica Pcial. N° 2 "Dr. Horacio Guzmán" – San Pedro
  78. Esc. Técnica Pcial. N° 2 – Olaroz
  79. Nueva Generación
  80. ENET de Palpalá
Las representantes departamentales participarán del desfile doble

El lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la Elección Provincial en el marco de la FNE 2025 , y esta noche, las 16 candidatas junto a la actual reina, Josefina Blanco, participarán del desfile doble en Ciudad Cultural.

Por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19 horas

El Ente Autárquico anunció un cambio en el cronograma de la FNE 2025 para este sábado 20 de septiembre, debido a las elevadas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico, que podrían alcanzar los 32°. El desfile doble de carrozas y carruajes, que originalmente iba a comenzar a las 18, se retrasará una hora y dará inicio a las 19.

