FNE 2025: Así se vivió el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

Carroceros de ETP brindaron un mensaje para proteger a los animales en peligro en extinción

"La idea inició con el proyecto de una carrocera del año pasado, nos encantó el mensaje del mismo y fuimos para adelante".

Muy contenta por el método de carroza autónoma, siendo la primera en la FNE. Fue un desafío muy difícil lograr esto

Somos un colegio informático, con la soldadura y la parte mecánica mucho no estamos muy acostumbrados, con la ayuda de los profes logramos este hermoso proyecto

Hubo un esfuerzo de todos y mucha prueba y error para lograr la carroza autónoma

Saludos a todo el equipo carrocero, chicos, padres y, profes que hicieron un esfuerzo grande para estar con la carroza

Cuidemos el medio ambiente y respeto por nuestros animales, los sigamos cuidando. Utilizamos mucho plástico para generar conciencia también en cuidar el medio ambiente