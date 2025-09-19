Una buena noticia para Gimnasia de Jujuy: Jeremías Perales habilitado

Vuelve Jeremías Perales

Tras la dura sanción que recibió por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a raíz de la lesión de Stefano Callegari de Nueva Chicago, Jeremías Perales fue habilitado para poder jugar en Gimnasia de Jujuy luego que el futbolista de Torito regresará a los entrenamientos.

Fue tras la confirmación del ente rector del fútbol argentino que a través del expediente 97112, detalla que “en atención a la recuperación y reincorporación del jugador del Club Nueva Chicago, que salió lesionado a los ochenta y cinco minutos de juego en el encuentro disputado contra su similar del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, se dispone dictar la siguiente Resolución: se le da por cumplida la sanción al jugador Jeremías Perales”.

Jeremías Perales - Gimnasia de Jujuy Vuelve a jugar en Gimnasia de Jujuy Jeremías Perales

La sanción de AFA para Jeremías Perales El Tribunal de Disciplina de AFA el jueves 22 de mayo dictaminó sancionar por 6 meses a Jeremías Perales por la lesión sobre Stefano Callegari, capitán de Nueva Chicago, en el choque entre el Lobo y el equipo de Buenos Aires en Jujuy.

En el Boletín Oficial detallaron que la medida se basó en el artículo 47 y 48 del Código Disciplinario. Asimismo, indicaron que en base a la resolución, el Club Nueva Chicago presentó en tiempo y forma el diagnóstico médico acompañado de imágenes sobre la lesión del jugador, Stefano Callegari. Además, Jeremías Perales también presentó su descargo y ampliación, "negando intención lesiva y calificando el contacto como desafortunado". En concordancia, sumó pruebas con imágenes y solicitó la morigeración de la sanción. Gimnasia de Jujuy recibe a Agropecuario El partido correspondiente a la Fecha 32 ante Agropecuario, se jugará el domingo 21 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto. El choque está previsto para las 18 horas. AFA anunció que Álvaro Carranza será el árbitro que dirigirá el Lobo.

