Así quedó el fixture del Mundial de Voley que se juega en Filipinas

Fixture de la selección argentina de vóley en el Mundial Filipinas 2025.

Este jueves se definieron los últimos equipos que avanzan al Mundial masculino de vóley Filipinas 2025. La selección argentina se aseguró un lugar en la fase de eliminación directa tras liderar la tabla del Grupo C con victorias en todos sus partidos. La sorpresa más destacada fue la eliminación de Francia, actual bicampeón olímpico, al que venció por 3-2 en un encuentro histórico.

Bajo la conducción de Marcelo Méndez, Argentina avanzó junto a Finlandia, que se consolidó como una de las revelaciones del torneo. Entre los resultados inesperados se destaca la eliminación temprana de Japón, que terminó tercero en el Grupo G detrás de Turquía y Canadá, y de Brasil, que quedó en la misma posición en el Grupo H, donde clasificaron Serbia y República Checa.

La selección argentina de vóley consiguió este jueves una dramática victoria ante Francia. Argentina eliminó al último bicampeón olímpico.

Además, los equipos que accedieron a la siguiente instancia fueron: Túnez e Irán en el Grupo A; Polonia y Países Bajos en el B; Estados Unidos y Portugal en el D; Bulgaria y Eslovenia en el E; y Bélgica e Italia en el F.

Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial de vóley masculino 2025 Túnez vs. República Checa.

Serbia vs. Irán.

Estados Unidos vs. Eslovenia.

Bulgaria vs. Portugal.

Polonia vs. Canadá.

Turquía vs. Países Bajos.

Argentina vs. Italia.

vs. Italia. Bélgica vs. Finlandia. Luciano De Cecco regresó a la selección argentina para disputar el Mundial de vóleibol masculino 2025. Fixture y resultados de la selección argentina en el Mundial de vóley Grupo C Argentina 3 - 2 Finlandia.

3 - 2 Finlandia. Argentina vs. Corea del Sur - Lunes 15 de septiembre a las 23.30.

vs. Corea del Sur - Lunes 15 de septiembre a las 23.30. Francia vs. Argentina - Jueves 18 de septiembre a las 7. *Todos los horarios corresponden a la Argentina. La selección argentina de vóleibol masculino venció a Finlandia en la fecha 1 del Mundial 2025. El historial de la Argentina en la Copa del Mundo De las 20 ediciones realizadas hasta la fecha de la Copa del Mundo de vóleibol, Argentina estuvo presente en 12 de ellas. Su mejor desempeño se dio en 1982, cuando alcanzó el tercer puesto en el torneo disputado en el país. En otras oportunidades, finalizó sexta en Brasil 1990 y Argentina 2002, y ocupó la séptima posición en Francia 1986, poco antes de ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. En la última edición, celebrada en Polonia y Eslovenia en 2022, terminó en el octavo lugar tras quedar eliminada en los cuartos de final. Brasil 1960: 11° puesto.

Italia 1978: 22°.

Argentina 1982: 3°.

Francia 1986: 7°.

Brasil 1990: 6°.

Grecia 1994: 13°.

Japón 1998: 11°.

Argentina 2002: 6°.

Italia 2010: 9°.

Polonia 2014: 11°.

Italia-Bulgaria 2018: 15°.

Polonia-Eslovenia 2022: 8°. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Voley_FeVA/status/1965384015453835290&partner=&hide_thread=false Se viene el Mundial: ¡Agendá el calendario de la Selección a tan sólo 4 días del debut en Filipinas!



Transmite DirecTV Sports y VBTV pic.twitter.com/C71yvGwejv — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 9, 2025 Todos los ganadores del Mundial de vóley masculino Checoslovaquia 1949: Unión Soviética.

URSS 1952: Unión Soviética.

Francia 1956: Checoslovaquia.

Brasil 1960: Unión Soviética.

URSS 1962: Unión Soviética.

Checoslovaquia 1966: Checoslovaquia.

Bulgaria 1970: Alemania (República Democrática Alemana).

México 1974: Polonia.

Italia 1978: Unión Soviética.

Argentina 1982: Unión Soviética. Fixture de la selección argentina de vóley en el Mundial 2025. Francia 1986: Estados Unidos.

Brasil 1990: Italia.

Grecia 1994: Italia.

Japón 1998: Italia.

Argentina 2002: Brasil.

Japón 2006: Brasil.

Italia 2010: Brasil.

Polonia 2014: Polonia.

Italia - Bulgaria 2018: Polonia.

Polonia - Eslovenia 2022: Italia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







