La Selección Argentina perdió el primer lugar del Ranking FIFA: en qué puesto quedó

La confirmación llegó tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas y se hizo oficial este jueves con el nuevo ranking FIFA : la Selección Argentina dejó el liderazgo global , que sostenía desde abril de 2023 , y el primer lugar quedó en poder de España , reciente campeona de Europa .

La reestructuración del listado de la entidad madre del fútbol respondió a los más de 200 encuentros internacionales jugados en los últimos meses.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni descendió al tercer puesto , quedando detrás de Francia , que se ubica segunda. España , que no alcanzaba la cima desde junio de 2014 , recuperó la punta gracias a su título en la Eurocopa y a una serie de triunfos que la reposicionaron en el escenario mundial .

La última actualización del ranking generó cambios notorios en la parte alta de la tabla mundial . Portugal escaló hasta la quinta ubicación , mientras que Croacia e Italia lograron progresar y se instalaron en los lugares nueve y diez , en ese orden.

En contraste, Brasil descendió a la sexta posición y Alemania sufrió un retroceso significativo: quedó fuera de los diez primeros por primera vez desde octubre de 2024, luego de su derrota en el arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por su parte, Marruecos consiguió mejorar su ubicación y se acomodó en el puesto once, impulsado por una racha de ocho victorias en sus últimos nueve compromisos.

El panorama de las selecciones sudamericanas en el Ranking FIFA

Dentro de las selecciones de Sudamérica, Paraguay protagonizó uno de los saltos más destacados al escalar seis lugares y ubicarse en la posición 37. Brasil, pese a conservar el segundo mejor registro de la región detrás de Argentina, no logró frenar su caída en el listado.

El panorama del resto de los combinados de la Conmebol muestra cierta estabilidad: Colombia ocupa el 13º lugar, Uruguay se mantiene en el 15º, Ecuador aparece en el 24º, Perú figura en el 48º, Venezuela en el 49º, Chile en el 57º y Bolivia en el 77º.

Eslovaquia, la sorpresa: el mayor salto en el ranking FIFA

Un hecho destacado en la reciente actualización fue el progreso de Eslovaquia, que escaló diez posiciones hasta ubicarse dentro del grupo de las 50 selecciones más destacadas del planeta.

El conjunto europeo inició su camino en las Eliminatorias con dos triunfos, uno de ellos frente a Alemania, y logró consolidarse como la gran sorpresa de esta clasificación.