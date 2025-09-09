La Selección Argentina perdió con Ecuador por un polémico penal

Por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Argentina perdió 1 a 0 este martes a Ecuador en Guayaquil sin la presencia de Lionel Messi.

La Albiceleste no jugó bien el primer tiempo y el local impuso su jerarquía con varias llegadas que el Dibu Martínez pudo ahogar. A los 30' se fue expulsado Nicolás Otamendi tras a Enner Valencia, quien se encaminaba a quedar frente a frente con el Dibu. Debido al contexto de la infracción, Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja.

En el segundo tiempo, a los 4' Moisés Caicedo se fue expulsado: el volante central recibió la segunda amonestación por una falta a Nicolás González.

Pese a varios intentos, la Scaloneta no logró torcer el marcador y cayó en su visita a Guayaquil.

Embed Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.