martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 19:58
Fútbol.

La Selección Argentina perdió con Ecuador por un polémico penal

El equipo de Lionel Scaloni cerró esta competencia como el único puntero y con la expectativa puesta en el mundial que se jugará el año que viene.

Federico Franco
Federico Franco
image

Por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Argentina perdió 1 a 0 este martes a Ecuador en Guayaquil sin la presencia de Lionel Messi.

LaSelección Argentina enfrenta a Ecuador (Archivo)
Fútbol.

A qué hora juega Argentina vs Ecuador por las Eliminatorias
sin lionel messi, cuando juega la seleccion argentina el ultimo partido por eliminatorias
Fútbol.

Sin Lionel Messi, cuándo juega la Selección Argentina el último partido por Eliminatorias

La Albiceleste no jugó bien el primer tiempo y el local impuso su jerarquía con varias llegadas que el Dibu Martínez pudo ahogar. A los 30' se fue expulsado Nicolás Otamendi tras a Enner Valencia, quien se encaminaba a quedar frente a frente con el Dibu. Debido al contexto de la infracción, Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja.

En el segundo tiempo, a los 4' Moisés Caicedo se fue expulsado: el volante central recibió la segunda amonestación por una falta a Nicolás González.

Pese a varios intentos, la Scaloneta no logró torcer el marcador y cayó en su visita a Guayaquil.

