Sin Lionel Messi, cuándo juega la Selección Argentina el último partido por Eliminatorias

La Selección Argentina disputará la próxima semana su último partido de las Eliminatorias de cara al Mundial 2026. El combinado dirigido por Lionel Scaloni se medirá contra Ecuador aunque sin Lionel Messi.

La victoria ante Venezuela dejó a Argentina en el primer puesto con 38 puntos, diez de ventaja en relación a su escolta, Brasil.

La próxima presentación, que marcará el final de la participación de la Selección Argentina en las Eliminatorias, será el próximo martes 9 de septiembre, cuando visite a Ecuador.

El encuentro será a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

En caso de conseguir una victoria, la Albiceleste alcanzará los 41 puntos y redondeará su segunda mejor actuación histórica desde que las Eliminatorias tienen este formato, quedando solo por debajo de lo hecho en las del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando sumaron 43 unidades.

Por qué Lionel Messi no viajará a Ecuador

Lionel Messi no viajará con el equipo a Ecuador para disputar la última fecha de Eliminatorias. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la decisión en conferencia, mientras que el capitán fue quien explicó los motivos.

"Hablé con Leo -Scaloni-. Decidió que descanse. Vengo de una lesión. Si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido, para prepararme para lo que viene, que es importante. Nos jugamos la MLS, es un objetivo. Espero estar bien", afirmó Messi.

¿Cómo sigue la agenda de la Scaloneta?

Las fechas FIFA de octubre y noviembre serán las próximas presentaciones de la Selección Argentina. En el mes próximo, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, en la ventana entre el 6 y el 14 de octubre.

En tanto, Argentina viajará a Angola y a India para dos nuevos amistosos, en una nueva ventana FIFA, en este caso, del 10 al 18 de noviembre.

Ya en el 2026, Lionel Messi tendría la posibilidad de levantar una nueva copa, ya que, Argentina se medirá ante España en marzo por la Finalissima, aunque sin definiciones exactas de fecha y de sede.

Por último, antes de la Copa del Mundo, el conjunto nacional jugaría dos amistosos entre el 1 y el 9 de junio, fechas que la FIFA otorga a los entrenadores para terminar de pulir detalles de cara al Mundial.