viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 19:45
Eugenia Quevedo respondió a las críticas tras cantar el himno en el partido de la Selección

La cordobesa compartió su emoción, reveló lo que sintió antes de subir al escenario y defendió su estilo tras recibir tanto elogios como cuestionamientos.

Federico Franco
Federico Franco
Eugenia Quevedo.

Eugenia Quevedo.

Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina.
Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el partido de Argentina
EugeniaQuevedo con la Selección 
Eugenia Quevedo confesó que está nerviosa por cantar el himno en el partido de la Selección

Desde el micro que la trasladaba a Córdoba, compartió sus primeros sentimientos a Cadena 3: “En el momento que me paré ahí... lo primero que dije fue: ‘¿qué hago acá? ¿Quién me mandó a venir acá?’" Remarcó que la presión le tensaba la respiración y la garganta.

En un acto de franqueza y valentía, enfrentó las críticas: “Supongo que habrán esperado quizás una versión lírica... Pero la realidad es que para hacer algo así requiere de mucha preparación y no es lo que yo hago justamente, yo canto popular… trato de respetar la versión del himno, pero el estilo siempre va a ser el mío”.

Quevedo aprovechó para enviar un mensaje a quienes juzgan desde la comodidad del hogar: “Es superfácil pararse como espectador y opinar... Pero detrás de todo eso hay un ser humano que está pasando por una angustia, por un estrés, por una crisis...”.

Además, confesó que su mayor temor era quebrarse en llanto por la emoción: “Mi miedo era largarme a llorar… pero gracias a Dios canté en un estado de shock que estuvo bueno porque lo hice como por inercia”.

Para cerrar, reflexionó con orgullo y gratitud: “Me gusta haber tenido el coraje de pararme y hacerlo. Me siento realmente muy orgullosa de eso… lo logré”.

Embed - Eugenia Quevedo cantando el Himno Nacional Argentino.

