La jujeña Luz Tito será protagonista del nuevo video de un reconocido cantante

Luz Tito, una de las participantes más recordadas de la última edición de Gran Hermano, vuelve a estar en el centro de la escena. La joven jujeña, que se ganó un lugar entre las favoritas del reality y alcanzó la instancia final, fue elegida como protagonista del próximo videoclip de Agustín Bernasconi, reconocido cantante y compositor cordobés.
Tras su paso por la televisión, donde se destacó por su personalidad y carisma, Luz abre una nueva etapa vinculada al mundo de la música y la actuación. La elección de Bernasconi no pasó desapercibida: la artista formará parte de una historia audiovisual que promete atraer la atención del público joven, sector donde ambos concentran una fuerte base de seguidores.
Luz Tito y Agustín Bernasconi.
Imágenes que despertaron rumores
Durante la última semana circularon fotografías de la grabación en las que se vio a Luz Tito y al músico compartiendo escenas en la playa. Las postales, en las que se los observó sonrientes y muy cercanos, dieron lugar a especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, las imágenes corresponden a la filmación del videoclip que prepara el cantante.
Aunque todavía no se confirmó la fecha de estreno, el proyecto ya generó expectativa en redes sociales. Fanáticos de Bernasconi y seguidores de Luz esperan con entusiasmo conocer el resultado final de esta colaboración, que podría marcar el inicio de nuevos desafíos artísticos para la ex Gran Hermano.
¿Quién es Luz Tito?
Luz Tito, de 21 años y oriunda de Jujuy, se convirtió en una de las figuras más destacadas de Gran Hermano Argentina 2025, alcanzando el tercer puesto con el 25,5 % de los votos del público.
Tras su paso por el reality, Luz admitió que le gustaría trabajar como DJ y viajar por el mundo; el modelaje también está entre sus aspiraciones.
