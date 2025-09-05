La Libertad Avanza presentó en Jujuy a sus candidatos para las Elecciones 2025

Palpitando el inicio de la campaña para las Elecciones 2025 , que se celebrarán el domingo 26 de octubre, La Libertad Avanza oficializó en Jujuy la presentación de sus candidatos a diputados nacionales. En el acto estuvieron presentes el senador, Ezequiel Atauche, y el diputado, Manuel Quintar .

Cabe recordar que por la provincia de Jujuy se renovarán en la Cámara de Diputados un total de tres bancas .

En primera instancia, el diputado nacional, Manuel Quintar, expresó su satisfacción por la presentación de los candidatos por Jujuy y resaltó: “Es una lista que nos entusiasma mucho”.

“Estamos contentos, es gente del bien, que no quiere hacerle mal a la provincia. Es gente que no viene contaminada con ideas socialistas. Quieren aportar su granito de arena; necesitamos esas manos que vayan a asistir a las grandes modificaciones que venimos haciendo en el Congreso Nacional”, manifestó el referente de LLA.

manuel quintar

Ezequiel Atauche: "Es un momento importante para Jujuy"

Por su parte, el senador Ezequiel Atauche, inició su discurso resaltando que "es un momento importante para Jujuy y Argentina", considerando que el presidente Javier Milei, viene emprendiendo "un camino virtuoso, sacando a más de 10 millones de personas de la pobreza, reduciendo la inflación, y empezando a encaminar este país para que sea un país lógico y coherente".

Posteriormente, se refirió a cómo será la campaña de los candidatos por Jujuy de cara a octubre 2025, y detalló que esperan "que sea una campaña fuerte". Y luego, aseguró: "Vamos a recorrer toda la provincia, cada uno de los lugares, y le vamos a mostrar todas nuestras propuestas. Somos un espacio que no se dedica solo a reclamar y marcar errores, sino también generamos propuestas".

ezequiel atauche

La opinión de los candidatos a diputados: qué dijeron

En primer lugar, Alfredo González, candidato en primer término a diputado nacional de LLA, habló del proceso eleccionario indicando que están "con expectativas muy altas". Detallando que esperan "que la gente los acompañe" con el fin de "poder hacer las reformas que este país necesita", y de esa forma, "salir del pozo que la vieja política ha dejado en los últimos 20 años"

"Los próximos dos años se van a discutir las reformas más profundas que el país ha tenido en los últimos 50 años. Está la intención de hacer reformas tributarias, laborales, previsionales, que a este país le hace falta, y que todos los políticos no las quieren tocar", aseguró el candidato.

Embed - MANUEL QUINTAR - EZEQUIEL ATAUCHE - Presentación de candidatos de La Libertad Avanza

En otro punto, Bárbara Andreussi quien es candidata a diputada nacional en segundo término, manifestó que "están convencidos que hay un proceso de transformación en marcha". Por lo tanto, expresó que apoya al presidente Milei, "no solo en las reformas económicas" sino también en todo lo referido " a la batalla cultural que lleva adelante" el Jefe de Estado.

Por último, Mario Briones, candidato en tercer término a diputado nacional por La Libertad Avanza, enfatizó en primer lugar que apoyan las ideas del presidente, Javier Milei, "tratando de llegar a la Cámara de Diputados y desde ahí equilibrar un poco". Seguido, el candidato agregó: "Venimos viendo cómo se puede ir trabajando a la par de la realidad y mejorando de a poco una expectativa a largo plazo, estamos intentando equilibrar un poco la balanza".