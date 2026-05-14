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14 de mayo de 2026 - 13:24
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: confirmaron un aumento del 3% para estatales

Anunciaron que dentro de las reuniones paritarias se estableció un aumento del 3% para los empleados estatales.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Casa de Gobierno
Casa de Gobierno

El aumento del 3% para trabajadores estatales fue confirmado por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, tras el cierre de las reuniones paritarias con los gremios en Jujuy. Según explicó, la liquidación se aplicará entre junio y julio, mientras que en julio volverán a reunirse para analizar la evolución salarial.

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Cómo cerraron las paritarias

Cardozo indicó que entre el martes y el jueves finalizaron las reuniones paritarias con los gremios estatales. En términos generales, señaló que se llegará a una liquidación que rondará el 3%.

Con ese incremento, el acumulado anual alcanzaría el 13%, frente a una inflación estimada del 12,5%. “Seguimos con la política de acompañar a la inflación con los sueldos”, sostuvo el ministro.

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Qué dijo sobre los pedidos de los gremios

El funcionario reconoció que los reclamos salariales de los gremios son superiores al ofrecimiento realizado, pero remarcó que la Provincia debe sostener una pauta que pueda afrontar.

“Los pedidos son mayores, la necesidad es mayor, se entiende, pero la situación nos lleva a ofrecer estos números sin que entremos en una cuestión de no poder afrontarlos”, explicó Cardozo.

Cuándo se liquidará el aumento

El aumento del 3% se liquidará para junio y julio. Además, el ministro adelantó que en julio se volverán a reunir con los gremios para analizar nuevamente las paritarias.

Casa de Gobierno Jujuy (3)

Cardozo detalló que, cuando se liquide el mes de mayo, que se percibe en junio, la idea es avanzar con transformaciones de módulos no bonificables a bonificables. Si bien no se trata de una pauta porcentual establecida, explicó que esos cambios tienen incidencia salarial y rondarían el 2%.

Según indicó, el objetivo es tener temprano la liquidación de junio, sumarle la liquidación del aguinaldo y hacerlo efectivo antes de llegar a fin de mes, aproximadamente el 20 de junio.

Cómo quedarán los mínimos

  • Con este aumento, el mínimo pasará a $930.000 en el caso de los docentes.
  • Para el escalafón general, el mínimo será de $825.000.
Ministro de Hacienda de Jujuy Federico Cardozo
Ministro de Hacienda de Jujuy Federico Cardozo

Ministro de Hacienda de Jujuy Federico Cardozo

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