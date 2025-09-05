viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 11:50
INPRES.

Fuerte sismo en Salta se sintió en algunos sectores de Jujuy

El INPRES registró un sismo durante la mañana de este viernes en la región puneña de Salta. El epicentro se localizó cerca de Tolar Grande.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Sismo en Salta (Imagen ilustrativa)

Sismo en Salta (Imagen ilustrativa)

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes 5 de septiembre, a las 10.22 de la mañana, se registró un sismo en el oeste de la provincia de Salta. El movimiento alcanzó una magnitud de 4,1 en la escala de Richter y se produjo a una profundidad de 201 kilómetros.

El evento tuvo como epicentro una zona ubicada a 193 kilómetros al oeste de la capital salteña, 198 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy y a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, en plena Puna salteña. Las coordenadas oficiales difundidas por el organismo fueron -24.310 de latitud y -67.240 de longitud.

Por la profundidad en la que ocurrió, el movimiento pudo haber sido percibido de manera leve en algunas localidades de la región, pero sin capacidad de provocar daños estructurales. El INPRES aclaró que los datos corresponden a un cálculo automático y que la información queda sujeta a revisión por parte de especialistas.

Sismo
Sismo en Salta.

Sismo en Salta.

Antecedentes recientes en el país

El último temblor de magnitud considerable en la región se produjo en mayo de este año en la provincia de La Rioja. En esa oportunidad, un sismo de 5,5 grados se sintió durante varios segundos en distintos puntos de la provincia y también en sectores de Córdoba y Tucumán.

La intendenta de Famatina, Adriana Oliva, describió en aquel momento: “Lo sentimos al último, los primeros eran leves, normales. El último fue terrible, el ruido era impresionante. Parecía que se te caía la casa encima”.

Durante ese episodio, vecinos de la zona de Campana registraron videos donde se veían derrumbes en los cerros que levantaron una densa nube de polvo. Además, se reportaron daños en viviendas de adobe deshabitadas y en iglesias antiguas con más de un siglo de historia, que presentaron grietas en su estructura.

Según precisó el INPRES, aquel día se sucedieron tres movimientos sísmicos: dos más leves antes del mediodía y uno más fuerte a las 13.04, con epicentro a 37 kilómetros al norte de Famatina.

