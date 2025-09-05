Pudo ser una tragedia: volcó un colectivo con 30 pasajeros

Un colectivo con 30 pasajeros volcó durante la madrugada de este viernes en la circunvalación de la ciudad de Caleta Olivia , en la provincia de Santa Cruz . El siniestro se registró cerca de las 4.50 y tuvo como protagonista a un colectivo de la empresa TAQSA que viajaba desde Río Gallegos con destino a Comodoro Rivadavia .

El vuelco ocurrió en el tramo que conecta la Ruta Nacional N° 3 con la Ruta Provincial N° 12 , frente a la empresa Friosur , entre el mayorista Diarco y la rotonda hacia Cañadón Seco , en pleno sector urbano de Caleta Olivia . El vehículo terminó sobre su costado derecho , en un zanjón al costado de la vía.

Cristian Cancinos , jefe de la División Regional Norte de la Policía de Santa Cruz , confirmó que a bordo viajaban 30 personas y que varios sufrieron heridas tras el impacto contra los retenes de cemento ubicados en la circunvalación .

Las personas que resultaron heridas fueron atendidas primero en el lugar del siniestro y posteriormente trasladadas al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo de Caleta Olivia para recibir atención profesional . “ El 911 tomó conocimiento del accidente y se activó de inmediato el operativo ”, detalló Cancinos .

Al sitio llegaron patrullas policiales, ambulancias, unidades de Bomberos Voluntarios 2 de Junio y de la División Cuartel Nº5 Sargento Demian Ceballos. También participaron equipos de Protección Civil y personal del hospital, coordinando el traslado de los lesionados para su cuidado médico.

Bomberos trabajan tras el vuelco de un colectivo en Caleta Olivia, Santa Cruz.

Durante la mañana, la policía y los servicios de emergencia continuaban en la zona del accidente, trabajando para determinar las causas y brindar asistencia a los afectados. El conductor del micro sufrió lesiones en el rostro, por lo que no pudo declarar de inmediato ante las autoridades, ya que requirió atención médica urgente.

Las autoridades aconsejaron a los automovilistas que circulen por la circunvalación de Caleta Olivia extremar las precauciones mientras se realizan las tareas de limpieza y se normaliza el tránsito.

Santa Cruz: comunicado de la empresa

Las primeras versiones indican que el conductor podría haber perdido el control por quedarse dormido, aunque no se descarta que otros factores hayan contribuido al vuelco, como la escasa iluminación y la baja visibilidad en el sector.

Volcó en la Ruta 3 cuando viajaba hacia Comodoro.

En este marco, la empresa TAQSA difundió un comunicado donde señala: “Producto de un accidente ocurrido en el día de hoy con una de nuestras unidades en el servicio Río Gallegos – Comodoro Rivadavia en el acceso a la ciudad de Caleta Olivia, se activaron de manera inmediata todos los protocolos de seguridad y asistencia para garantizar la atención de las personas involucradas. Cabe destacar que la ruta presentaba señalización insuficiente, lo que contribuyó al incidente”.

El mensaje agrega: “Queremos llevar tranquilidad a la comunidad y a las familias: no se registraron heridos de gravedad. Nuestro equipo, junto a personal de emergencias, brindó la asistencia necesaria en el lugar, priorizando en todo momento el cuidado y la contención de nuestros pasajeros y tripulación”.