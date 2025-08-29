La inesperada reacción de Anne Hathaway tras el accidente en la filmación de "El diablo viste a la moda 2″

Mientras filmaba una escena como Andy Sachs, la actriz se resbaló, cayó por las escaleras y terminó en el piso con total elegancia. El divertido posteo de Anne Hathaway tras su caída (Foto: Instagram @annehathaway)

Anne Hathaway volvió a demostrar por qué es una de las actrices más queridas de Hollywood. Durante el rodaje de la esperada secuela de El diablo viste a la moda, la actriz sufrió una aparatosa caída que rápidamente se volvió viral. Sin embargo, lejos de dramatizar la situación, Hathaway respondió con humor y ternura en sus redes sociales, conquistando una vez más a sus fans.

El incidente ocurrió cuando la intérprete de Andy Sachs descendía unas escaleras en pleno set de Nueva York. Un mal paso y un tacón roto bastaron para que terminara en el piso, frente a cámaras y fotógrafos. “¡Estoy bien!”, gritó apenas se levantó, entre risas y con un gesto que calmó de inmediato la preocupación de todos los presentes. Ese reflejo instantáneo de quitarle peso al accidente marcó la diferencia: convirtió un traspié en un momento entrañable.

Anne Hathaway El divertido posteo de Anne Hathaway tras su caída (Foto: Instagram @annehathaway) Caer con humor: Anne Hathawa compartió su caída Horas más tarde, la actriz compartió en Instagram un montaje que comparaba su caída con otra similar que tuvo hace más de 20 años en El diario de la princesa, la película que la lanzó al estrellato. “Veinte años después, todavía estoy cayendo por ustedes”, escribió, en un guiño nostálgico que emocionó a quienes la siguen desde sus inicios. Con esa publicación, Hathaway transformó un accidente en una pieza de humor y memoria colectiva.

La escena también dejó ver el costado más humano de la actriz: una estrella internacional capaz de reírse de sí misma y de encontrar belleza incluso en la torpeza. Esa autenticidad, sumada a su talento, explica en gran parte el magnetismo que mantiene intacto con el público después de más de dos décadas de carrera.

La producción de El diablo viste a la moda 2 recién comienza y ya genera expectativas enormes: Hathaway volverá a compartir pantalla con Meryl Streep y Emily Blunt, bajo la dirección de David Frankel. Mientras tanto, su caída accidental quedará como una anécdota que reafirma lo que los fans siempre supieron: Anne Hathaway no solo es una actriz brillante, también es una mujer capaz de transformar un tropiezo en un gesto de cercanía y humor. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

