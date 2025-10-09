Crece el rumor: ¿Quién sería la nueva pareja de Nico Vázquez?

Circulan rumores cada vez más firmes sobre Nico Vázquez y Dai Fernández , que sugieren que los actores estarían a punto de confirmar oficialmente su vínculo amoroso. Ambos comparten cartel en la obra Rocky y, según lo que trascendió, ya habrían hecho saber su relación a su círculo más cercano.

Redes sociales. El emotivo mensaje de Nico Vázquez en redes: "No hay un día en el que no te extrañe"

En la emisión de este miércoles de Intrusos (América TV), Paula Varela sorprendió al revelar que la pareja estaría lista para hacer pública su historia de amor . Los comentarios sobre un romance entre ambos se habían intensificado en las últimas semanas.

“La veíamos venir y se vino nomás. En estos días me dicen: ‘ se viene el blanqueo , se viene la confirmación del romance’. Me cuentan que Nico Vázquez y Dai Fernández están súper enamorados, y que ya toda su gente íntima lo sabe ”, contó la periodista.

Varela agregó que la actriz ya habría compartido la noticia con su círculo más íntimo. “Ella ya lo habló con gente cercana, por eso también me llega la información. Gente que trabaja con ellos también ya lo sabe . Y en breve se vendría el blanqueo, porque no da para más tenerlo oculto. Lo que me confirman también es que él se enamoró después de separarse de Gimena Accardi” , explicó.

El día que Dai Fernández confirmó su separación

Embed

La panelista recordó que los rumores sobre un posible romance circulan desde hace tiempo, justo después de la separación del actor. “Cuando contamos acá la separación ya se hablaba de Dai, lo veíamos venir. Ahora me dicen que, si bien tenían mucho feeling y estaban muy juntos, la relación y el blanqueo fue después de las rupturas”, indicó.

Por su parte, Marcela Tauro aportó un detalle que causó revuelo: “Viviana Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose”.

Lo que Nico Vázquez dijo sobre Dai Fernández en medio de los rumores

Luego de su separación de Gimena Accardi, el actor se refirió a su participación en la obra Rocky y habló con elogios sobre su colega.

Embed SE VIENE LA CONFIRMACIÓN? Paula Varela cuenta que se está por confirmar la relacion entre Nico Vazquez y Dai Fernandez, su compañera de Rocky!#Intrusos pic.twitter.com/ONLCkK9rUS — MF (@MundoFamososOk) October 8, 2025

“Vi mucho talento, es una actriz con mucha formación. No es casualidad que haya llegado a donde llegó. Le tenía que llegar ahora, evidentemente”, comentó el actor. Durante la conversación, un gesto entre ellos llamó la atención de quienes los observaban: mientras Dai se conmovía por las palabras de Nico, él le tomó la mano con ternura.

“Voy a llorar”, bromeó Dai, y él le respondió: “No te quiero hacer llorar, pero es la verdad”. Un intercambio que, con el tiempo, terminó confirmándose como un indicio claro del inicio de un romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández.