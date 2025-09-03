Lionel Messi fue a ver Nico Vázquez al teatro y revolucionó la calle Corrientes

Tras semanas difíciles para Nicolás Vázquez por su separación de Gimena Accardi y los rumores de infidelidad , parece que llega un respiro para el actor. La atención se centró en él cuando Lionel Messi asistió a su obra Rocky , dirigida y protagonizada por Vázquez .

El público reaccionó con asombro y entusiasmo : el futbolista fue aplaudido a la salida del teatro Lola Membrives , junto al actor, mientras los espectadores coreaban “ Dale, campeón ”.

En redes sociales, los fans compartieron fotos y videos comentando: “Momento más random : cruzarse a Messi yendo a ver Rocky de Nico Vázquez ” y “De la nada, venís a ver Rocky al teatro y sale un tal Leo Messi . Te amo, campeón, gracias por todo”.

Lionel Messi junto a todo el elenco de Rocky al final de una función muy especial.

A pocas horas del partido del jueves 4 de septiembre contra Venezuela en el Monumental , correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas , Messi hizo un hueco en su agenda para asistir a la obra de su amigo. Esa misma jornada, el equipo entrenó bajo un clima fresco y con lluvias intermitentes , dirigido por Lionel Scaloni .

Al finalizar la función, Nico invitó a Messi a subir al escenario, generando uno de los momentos más comentados de la noche. En un video compartido por el humorista Milton Ré, Vázquez, emocionado, dijo entre risas: “Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos... Siempre yo te doy una devolución de los partidos, ‘cómo viste el mediocampo’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sudanalytics_/status/1963060675887931815&partner=&hide_thread=false Messi saliendo del teatro en Buenos Aires. pic.twitter.com/5qGSV6940B — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 3, 2025

Entre aplausos y gritos, Messi respondió: “La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, como vos dijiste, esta es una noche muy, muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario”.

Luego, Messi recordó una promesa hecha tiempo atrás: “Te lo había prometido que iba a venir, tenía que venir. Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y, bueno, estar al lado tuyo, al lado de todos, para mí es lo más importante”.

El abrazo de Nicolás Vazquez a Lionel Messi en el final de Rocky.

Un encuentro histórico en el escenario

Para cerrar, y tras el pedido de silencio de los presentes en el escenario para poder escucharlo bien, la Pulga expresó con gratitud: “Me hiciste disfrutar, la pasamos muy, muy bien y fue un placer haber podido estar presente, haber compartido esta noche con todos ustedes. Muchas gracias”.

Sus palabras fueron recibidas con una ovación masiva. El público aplaudió sin cesar y cantó el icónico “Dale campeón, dale campeón”, transformando el momento en un gesto de admiración que trascendió lo deportivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/messi10_rey/status/1963092942043648482&partner=&hide_thread=false Leo: Bueno, Buenas noches, bueno la verdad q fue epetacular, son unos fenómenos....te había prometido q iba a venir, tenia q venir...estoy muy nervioso, por suerte pude venir, disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia, es una gran noche, la pasamos muy bien. pic.twitter.com/rfansqeHvV — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 3, 2025

Al salir del teatro, se volvió a evidenciar la magnitud del acontecimiento: Messi fue acompañado por el protagonista y su equipo de seguridad mientras la multitud lo esperaba en la vereda. Se escucharon cánticos, aplausos y se levantaron cientos de celulares para registrar el momento. A pocos pasos de la entrada, el auto que lo llevaría de regreso a su concentración aguardaba, protegido por custodios y policías.

No es la primera vez que el astro rosarino asiste a un espectáculo de Nico. En marzo de 2023, apenas meses después de la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar, Leo presenció una función de Tootsie, obra protagonizada por el actor junto a Julieta Nair Calvo, donde también recibió el cariño y los aplausos del público.