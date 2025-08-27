miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 10:36
A qué hora y dónde ver el Inter de Miami vs Orlando City semifinal Leagues Cup

Bajo la conducción de Javier Mascherano, el Inter Miami se enfrentará en el Clásico del Sol con el objetivo de asegurar su pase a la final.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Leagues Cup 2025 se celebra entre el 29 de julio y el 31 de agosto.

La Leagues Cup 2025 se celebra entre el 29 de julio y el 31 de agosto.

Los equipos de la MLS se impusieron en la Leagues Cup 2025, que junta en un torneo a 18 clubes de Liga MX con 18 representantes de la MLS, entre ellos el Inter Miami de Lionel Messi. En la fase de grupos se jugaron tres partidos ante rivales del otro sector entre el 29 de julio y el 7 de agosto.

Luego, los cuatro mejores de cada liga avanzaron a cuartos de final. La Leagues Cup 2025 se celebra entre el 29 de julio y el 31 de agosto, ofreciendo tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. En las semifinales ya solo permanecen cuatro equipos, todos procedentes de Estados Unidos.

Inter Miami buscará quedarse con el Clásico del Sol ante Orlando City.

Cómo y dónde ver el Inter Miami vs Orlando City con Leo Messi hoy: a qué hora es y cuándo ver en vivo la Leagues Cup

El jueves 28 de agosto de 2025, Inter Miami se medirá ante Orlando City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale desde las 21.30, en el marco de las semifinales de la Leagues Cup 2025. Leo Messi, ausente en los últimos compromisos de su equipo, es una incógnita, aunque podría reaparecer en un encuentro de tanta relevancia.

Todos los partidos podrán seguirse en streaming mediante MLS Season Pass a través de Apple TV, disponible en más de 100 países, incluido España, con transmisión en inglés, español o francés. Además, 37 encuentros seleccionados se emitirán en Apple TV+ sin coste adicional.

Inter Miami vs. Orlando City, por la Leagues Cup.

Qué chances tiene Lionel Messi de jugar el clásico ante Orlando City

El regreso de Lionel Messi a los entrenamientos colectivos de Inter Miami generó entusiasmo y expectativas de cara a la semifinal de la Leagues Cup frente a Orlando City, un duelo trascendental tanto para el club estadounidense como para su proyección con la selección argentina.

El delantero rosarino, que había sufrido una lesión muscular en la pierna derecha el 2 de agosto contra Necaxa por el mismo torneo, completó recientemente las prácticas junto a sus compañeros y podría estar disponible nuevamente para el entrenador Javier Mascherano.

Este miércoles, por las semifinales de la Leagues Cup, el equipo dirigido por Javier Mascherano recibirá a los Leones con el objetivo de acercarse a una nueva final.

En la conferencia más reciente, el asistente técnico Javier Morales informó que Messi y Jordi Alba, quien también se encuentra en proceso de recuperación, participaron de la última práctica y que la determinación sobre si serán titulares se definirá pocas horas antes del enfrentamiento contra Orlando City.

lionel messi inter miami.jpg

Leo y Jordi entrenaron con nosotros, lo hicieron bien. Completaron el entrenamiento. Vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido”, explicó Morales tras el entrenamiento. Añadió: “Deseamos que esté en la convocatoria. Este tipo de lesiones musculares son un proceso durante el día,hay que ver cómo se levanta al día siguiente. Imagino que va a estar, pero todavía no mandamos la lista”.

