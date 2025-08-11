lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 16:32
Eliminatorias.

Así se conformaría la selección argentina para la proxima fecha FIFA sin Messi

En septiembre, la Selección cerrará las Eliminatorias sin su capitán por una lesión. Scaloni ya lo reemplazó antes y evalúa nuevas opciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Scaloni y Messi durante una de las prácticas de la Selección.

Scaloni y Messi durante una de las prácticas de la Selección.

La Selección Argentina, que ya aseguró su lugar en el Mundial 2026, finalizará su camino en las Eliminatorias Conmebol a comienzos de septiembre enfrentándose a Venezuela y Ecuador. Es posible que Lionel Messi no esté presente, ya que sufrió una leve lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Aún no hay fecha confirmada de recuperación y sin garantía de ser convocado. En dos de los últimos tres encuentros, el equipo nacional también jugó sin él y logró sobrellevar la ausencia del capitán sin mayores dificultades. En las dos últimas ocasiones en que Messi no formó parte del once inicial fue contra Uruguay y Brasil en marzo, y frente a Chile en junio.

lionel scaloni lionel messi.jpg

Thiago Almada: la nueva figura que tomó el mando

En este último partido, Messi sí fue llamado pero comenzó desde el banco. En todas esas situaciones, quien tomó las riendas del equipo y dirigió el juego al estilo habitual del rosarino fue Thiago Almada, el joven por quien el entrenador Lionel Scaloni siempre mostró confianza, llevándolo sorpresivamente al Mundial de Qatar 2022 y que respondió con actuaciones destacadas en las convocatorias recientes.

El talentoso jugador surgido en Vélez protagonizó un excelente 2024, y este año se sumó al Lyon de Francia, donde elevó aún más su rendimiento.

En el partido contra Uruguay brilló: mostró destellos de calidad en la primera mitad y fue clave en la reacción del equipo en la segunda, culminando con un magnífico gol desde fuera del área que cerró el 1-0 definitivo. En el clásico frente a Brasil, tuvo una actuación sobresaliente durante la histórica victoria por 4-1; aunque no anotó ni asistió directamente, tuvo una participación clara en las jugadas que terminaron en goles de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.

Selección Argentina
Thiago Almada y Ángel Correa convocados al Mundial Qatar 2022.

Thiago Almada y Ángel Correa convocados al Mundial Qatar 2022.

El ascenso de Almada y el caso Dybala en la selección argentina

Frente a los chilenos, la ausencia de Messi en la alineación titular no afectó el desempeño del equipo: el juego del seleccionado se centró en el mediapunta de 24 años, quien brindó la asistencia a Julián Álvarez para el único gol del partido. Estas destacadas actuaciones en esos encuentros le permitieron afianzarse como la gran revelación y una pieza clave en la estructura del equipo nacional.

Mientras Almada ganaba protagonismo, Paulo Dybala perdió espacio. En otro momento, Dybala había sido el recambio natural de Messi, incluso pudiendo jugar por la derecha gracias a ser zurdo, a diferencia de Almada. No obstante, las lesiones han complicado la continuidad de “La Joya”, que a pesar de su buen rendimiento en la Roma, no fue convocado desde septiembre de 2024 debido a que en cada fecha FIFA posterior ha estado fuera por dolencias físicas.

paulo dybala.jpg

Las claves tácticas de Scaloni en el mediocampo

Aunque Almada fue el protagonista principal, también merece atención la estrategia que implementó Scaloni en el mediocampo. Contra Chile y Uruguay, eligió a Giuliano Simeone para aportar dinamismo y rapidez por la banda, respaldado por un trío de mediocampistas en línea, como es habitual en su esquema.

Sin embargo, frente a Brasil, el entrenador reforzó la zona media al adelantar a Rodrigo De Paul y rodear a Almada con un quinteto compuesto por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y nuevamente Enzo Fernández.

