27 de agosto de 2025 - 09:30
Fútbol.

Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh

El entrenador argentino, con pasado en Gimnasia de Jujuy, llegó a un acuerdo para asumir en el club más poderoso del fútbol bangladesí.

Por  Ramiro Menacho
Un ex entrenador de Gimnasia de Jujuy será DT en Bangladesh.

El experimentado técnico Mario Gómez, de 68 años, volverá a dirigir en el exterior y lo hará en un destino tan inesperado como desafiante: Bangladesh. El santafesino, que en Argentina tuvo tres etapas en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, se convertirá en el nuevo entrenador del Bashundhara Kings, institución más importante del fútbol local y con presencia constante en competencias internacionales.

De acuerdo con lo informado por el periodista César Luis Merlo, Gómez viajará en los próximos días para firmar contrato hasta fin de año. Será su primera experiencia en el fútbol bangladesí, un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por destinos exóticos y desafíos fuera de lo común.

De Gimnasia de Jujuy al fútbol asiático

Tras su paso como ayudante de Carlos Timoteo Griguol en Ferro y Gimnasia, y de Héctor Cúper en Lanús, Mallorca, Valencia e Inter, Gómez inició su camino como director técnico en 2003. En Argentina dirigió a equipos como Gimnasia (LP), Quilmes, Belgrano, Atlético Tucumán, Ferro, Deportivo Armenio y al propio Lobo jujeño, donde dejó un recuerdo imborrable en los hinchas.

Su primera aventura internacional fue en Asteras Trípoli de Grecia en 2009, pero fue en Asia donde consolidó gran parte de su carrera. En Malasia conquistó seis títulos con Johor y luego condujo a la selección nacional. También dejó huella en Indonesia, donde se convirtió en ídolo al frente de equipos como Persib Bandung, Arema y Borneo. Su último paso en el continente asiático fue en Bhayangkara Presisi Lampung antes de regresar a la Argentina.

Mario Gómez analiza cambios en Gimnasia de Jujuy
Mario Gómez tuvo varias etapas en Gimnasia de Jujuy.

La última experiencia en el fútbol argentino

En 2024, Gómez tuvo la responsabilidad de dirigir a Talleres de Remedios de Escalada en la Primera Nacional. Bajo su mando, el conjunto del sur del conurbano bonaerense logró salvarse del descenso tras imponerse en un partido definitorio ante Atlético de Rafaela en Junín.

Después de aquel objetivo cumplido, el entrenador se mantuvo sin club durante varios meses hasta que recibió la propuesta de Bashundhara Kings, el campeón indiscutido de Bangladesh, que lo eligió para comandar un proyecto con ambiciones regionales.

Un país que adoptó a la Selección Argentina

Bangladesh se convirtió en noticia durante el Mundial de Qatar 2022 al mostrar una pasión desbordante por la Selección Argentina. Imágenes de multitudes en las calles celebrando los goles de Lionel Messi recorrieron el mundo y reflejaron un vínculo especial con la celeste y blanca.

Ese fervor por el fútbol argentino será el escenario donde Mario Gómez desembarque para encabezar un desafío tan singular como apasionante en el Bashundhara Kings, club que lo recibirá en los próximos días como su nuevo director técnico.

