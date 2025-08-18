lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 08:39
Zona B.

Gimnasia de Jujuy ganó un partido clave: así quedó en la tabla de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy consiguió una victoria vital ante Chaco For Ever. Estos tres puntos lo mantiene en la lucha de la Zona B de la Primera Nacional. Mirá cómo quedó la tabla.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy
Lee además
gimnasia de jujuy vs chaco for ever: dia, televisacion y arbitro confirmado
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitro confirmado
Gimnasiade Jujuy recibe a Chaco For Ever  video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy da pelea: "Es una campaña muy buena"

Embed - Gimnasia de Jujuy ganó un partido clave

Cómo está Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional

Con los tres puntos obtenidos ante Chaco For Ever, Gimnasia de Jujuy acumula 50 unidades en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional. De esta manera, el equipo de Matías Módolo quedó como escolta de Gimnasia de Mendoza, que tras su victoria se ubica en lo más alto con 52 puntos.

Detrás aparecen Chacarita con 45 puntos; Estudiantes de Río Cuarto y Temperley, ambos con 44; mientras que cierran los puestos de clasificación al Reducido Morón (43), Chaco For Ever (43) y Estudiantes de Caseros (42).

tabla posiciones gimnasia de jujuy

Cuáles son los próximos partidos de Gimnasia de Jujuy

La Primera Nacional comienza a transitar su etapa de definición de cara al cierre de la temporada 2025. En este contexto, restan apenas siete partidos por disputarse antes del inicio del Reducido. En ese marco, los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy serán:

  • Fecha 28: Almirante Brown (V)
  • Fecha 29: Central Norte de Salta (L)
  • Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)
  • Fecha 31: Chicago (V)
  • Fecha 32: Agropecuario (L)
  • Fecha 33: San Telmo (V)
  • Fecha 34: Chacarita (L)
image

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown

El Lobo disputará la Fecha 28 de la Primera Nacional, el próximo domingo 24 de agosto, cuando visite a Almirante Brown en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento. El choque será transmitido por TyC Sports desde las 14 horas.

Además, podrá seguirse por la pantalla de Canal 4 en la frencuencia 24 de HD y 17 analógico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever: día, televisación y árbitro confirmado

Gimnasia de Jujuy da pelea: "Es una campaña muy buena"

Gimnasia de Jujuy festeja el Dia del Niño con entradas gratis para los más chicos ante Chaco For Ever

Quién es el ex Gimnasia de Jujuy que le hizo una dura advertencia a Lionel Messi

Matías Módolo habló de "la presión" que tiene Gimnasia de Jujuy: qué dijo

Lo que se lee ahora
Francisco Molina marcó el segundo tanto ante Chaco For Ever.
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Chaco For Ever y suma tres puntos fundamentales

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel