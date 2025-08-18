Gimnasia de Jujuy ganó un partido clave: así quedó en la tabla de la Primera Nacional

Por la Fecha 27 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy logró una victoria clave ante Chaco For Ever. Los tres puntos que sumó el Lobo son vitales para seguir luchando por la cima de la Zona B.

Con los tres puntos obtenidos ante Chaco For Ever, Gimnasia de Jujuy acumula 50 unidades en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional. De esta manera, el equipo de Matías Módolo quedó como escolta de Gimnasia de Mendoza , que tras su victoria se ubica en lo más alto con 52 puntos.

Detrás aparecen Chacarita con 45 puntos; Estudiantes de Río Cuarto y Temperley, ambos con 44; mientras que cierran los puestos de clasificación al Reducido Morón (43), Chaco For Ever (43) y Estudiantes de Caseros (42).

tabla posiciones gimnasia de jujuy

Cuáles son los próximos partidos de Gimnasia de Jujuy

La Primera Nacional comienza a transitar su etapa de definición de cara al cierre de la temporada 2025. En este contexto, restan apenas siete partidos por disputarse antes del inicio del Reducido. En ese marco, los próximos rivales de Gimnasia de Jujuy serán:

Fecha 28: Almirante Brown (V)

Fecha 29: Central Norte de Salta (L)

Fecha 30: Gimnasia de Mendoza (V)

Fecha 31: Chicago (V)

Fecha 32: Agropecuario (L)

Fecha 33: San Telmo (V)

Fecha 34: Chacarita (L)

image

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy ante Almirante Brown

El Lobo disputará la Fecha 28 de la Primera Nacional, el próximo domingo 24 de agosto, cuando visite a Almirante Brown en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento. El choque será transmitido por TyC Sports desde las 14 horas.

Además, podrá seguirse por la pantalla de Canal 4 en la frencuencia 24 de HD y 17 analógico.