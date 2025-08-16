¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix.

Alerta SPOILER. Tras el contundente cierre de “En el barro” y las sorpresas del capítulo final de la serie argentina de Netflix , los seguidores del universo “El marginal” preguntan si habrá una segunda temporada . Los fanáticos esperan que se explore con más profundidad la vida de Gladys Guerra de Borges ( Ana Garibaldi ) y de las demás internas de La Quebranta .

A pesar de haber atravesado múltiples desafíos , su sufrimiento aún no ha concluido. En los episodios iniciales de la primera temporada , tras un asalto a un vehículo de traslado penitenciario encabezado por Cecilia Moranzón ( Rita Cortese ), Amparo ‘La Gallega’ Vilches ( Ana Rujas ) logra escapar , poniendo en peligro a las demás internas que viajaban en la unidad .

La viuda de Borges ( Claudia Rissi ) logra hacerse con las llaves y libera a la mayoría, aunque una de ellas muere . Se trata de su sobrina María ( Cecilia Rossetto ), quien decide buscar revancha . Mientras tanto, Cecilia Moranzón sigue expandiendo sus actividades ilícitas dentro de La Quebrada .

Alegando ofrecer un futuro más seguro a los niños , les quita los bebés a las internas para entregárselos a familias adineradas . Su operación criminal es aún más cruel, pues el doctor Soriano ( Marcelo Subiotto ) somete a algunas presas para dejarlas embarazadas y así alimentar este rentable negocio .

“En el barro": ¿Habrá segunda temporada?

Por el momento, Netflix no ha hecho un anuncio oficial sobre la continuación de “En el barro”, aunque el desenlace de la última entrega dejó abierta la puerta para una nueva temporada, donde Gladys, la viuda de Borges (Claudia Rissi), deberá afrontar las repercusiones de sus recientes decisiones.

Asimismo, Sebastián Ortega confirmó en una entrevista que la segunda temporada ya se encuentra filmada. Además, adelantó que se sumarán al elenco nombres como Eugenia ‘La China’ Suárez, Verónica Llinás, quien dará vida a la villana de los nuevos episodios, y Victorio D’Alessandro. También señaló que la recientemente fallecida Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras tendrá un papel más destacado.

Al cierre de la primera temporada de “En el barro”, Lunati recurre a un antiguo aliado para avanzar en el caso de Marina. Mientras tanto, el dominio de Moranzón se viene abajo, y la venganza de La Gallega alcanza directamente a Gladys, justo cuando todo está en juego.

Con la caída de Moranzón, Gladys obtiene la posibilidad de recuperar su libertad. Solo le restan unos días para salir, pero antes de lograrlo, La Gallega (Ana Rujas) provoca un enfrentamiento que obliga a la viuda de Borges a luchar por su vida. Sobrevive al conflicto, aunque eso marca el fin de su esperanza de abandonar la cárcel.

El capítulo final también despeja el rumbo de los demás personajes principales: Mariana (Vanessa Zenere) logra avances significativos en su causa, mientras que Cleo (María Becerra) enfrenta desafíos similares a los de Gladys.