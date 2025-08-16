sábado 16 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de agosto de 2025 - 20:26
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

El cierre de “En el barro” sentó las bases para una posible continuación, dejando abierta la puerta a otra temporada de la producción argentina en Netflix.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix.

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix.

Alerta SPOILER. Tras el contundente cierre de “En el barro” y las sorpresas del capítulo final de la serie argentina de Netflix, los seguidores del universo “El marginal” preguntan si habrá una segunda temporada. Los fanáticos esperan que se explore con más profundidad la vida de Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) y de las demás internas de La Quebranta.

Lee además
A qué hora se estrena En el Barro, la nueva serie argentina de Netflix.
Streaming.

Cuándo se estrena en Netflix "En el Barro", el spin-off de "El Marginal"
Locomotora Oliveras falleció el 28 de julio, antes del estreno.
Emocionante.

Estrenó "En el barro" y hubo un sentido homenaje a Locomotora Oliveras en el primer capítulo

A pesar de haber atravesado múltiples desafíos, su sufrimiento aún no ha concluido. En los episodios iniciales de la primera temporada, tras un asalto a un vehículo de traslado penitenciario encabezado por Cecilia Moranzón (Rita Cortese), Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas) logra escapar, poniendo en peligro a las demás internas que viajaban en la unidad.

Se estrenó En el Barro en Netflix.

La viuda de Borges (Claudia Rissi) logra hacerse con las llaves y libera a la mayoría, aunque una de ellas muere. Se trata de su sobrina María (Cecilia Rossetto), quien decide buscar revancha. Mientras tanto, Cecilia Moranzón sigue expandiendo sus actividades ilícitas dentro de La Quebrada.

Alegando ofrecer un futuro más seguro a los niños, les quita los bebés a las internas para entregárselos a familias adineradas. Su operación criminal es aún más cruel, pues el doctor Soriano (Marcelo Subiotto) somete a algunas presas para dejarlas embarazadas y así alimentar este rentable negocio. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Netflix confirmó el inicio de la producción de En el barro, una serie spin-off de El Marginal.

“En el barro": ¿Habrá segunda temporada?

Por el momento, Netflix no ha hecho un anuncio oficial sobre la continuación de “En el barro”, aunque el desenlace de la última entrega dejó abierta la puerta para una nueva temporada, donde Gladys, la viuda de Borges (Claudia Rissi), deberá afrontar las repercusiones de sus recientes decisiones.

Asimismo, Sebastián Ortega confirmó en una entrevista que la segunda temporada ya se encuentra filmada. Además, adelantó que se sumarán al elenco nombres como Eugenia ‘La China’ Suárez, Verónica Llinás, quien dará vida a la villana de los nuevos episodios, y Victorio D’Alessandro. También señaló que la recientemente fallecida Alejandra ‘La Locomotora’ Oliveras tendrá un papel más destacado.

El promocionado spin-off de "El Marginal" es uno de los estrenos más esperados del año.
A qué hora se estrena

A qué hora se estrena "En el Barro", la nueva serie argentina de Netflix.

Al cierre de la primera temporada de “En el barro”, Lunati recurre a un antiguo aliado para avanzar en el caso de Marina. Mientras tanto, el dominio de Moranzón se viene abajo, y la venganza de La Gallega alcanza directamente a Gladys, justo cuando todo está en juego.

Con la caída de Moranzón, Gladys obtiene la posibilidad de recuperar su libertad. Solo le restan unos días para salir, pero antes de lograrlo, La Gallega (Ana Rujas) provoca un enfrentamiento que obliga a la viuda de Borges a luchar por su vida. Sobrevive al conflicto, aunque eso marca el fin de su esperanza de abandonar la cárcel.

Embed

El capítulo final también despeja el rumbo de los demás personajes principales: Mariana (Vanessa Zenere) logra avances significativos en su causa, mientras que Cleo (María Becerra) enfrenta desafíos similares a los de Gladys.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo se estrena en Netflix "En el Barro", el spin-off de "El Marginal"

Estrenó "En el barro" y hubo un sentido homenaje a Locomotora Oliveras en el primer capítulo

Estrena "Quebranto", la serie de Tini Stoessel: todo lo que hay que saber

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Fácil y económica: la mejor receta de pasta de maní casera con un solo ingrediente

Las más leídas

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones
Crimen.

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño
Indignante.

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño

Falleció el acto Alberto Martín
Triste noticia.

Falleció el actor Alberto Martín

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel