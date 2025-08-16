sábado 16 de agosto de 2025

16 de agosto de 2025 - 19:55
Triste noticia.

Falleció el actor Alberto Martín

Su partida marca el final de una trayectoria rica en teatro y televisión. Una triste noticia la partida de Alberto Martín que enluta al espectáculo.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Falleció el acto Alberto Martín

Falleció el acto Alberto Martín

El espectáculo argentino despide con nostalgia al querido actor Alberto Martín, quien falleció a los 81 años tras una lucha silenciosa contra una enfermedad terminal que lo mantuvo internado en estado crítico durante varios días.

Momentos entrañables

Martín fue famoso por su carisma y talento, especialmente recordado por su química en pantalla junto a la humorista Carmen Barbieri en el programa "Mañanísima", donde compartían momentos entrañables, como su sección dedicada a la cocina. Aunque su presencia mediática se fue apagando con los años, dejó una huella imborrable. Su última aparición pública, el pasado 10 de junio, fue un emotivo mensaje dedicado a los padres, que reafirmó la profunda conexión que mantenía con su audiencia.

El cariño que generó se manifestó de inmediato en las redes sociales, donde seguidores y colegas expresaron su tristeza y reconocimiento, homenajeando el lugar que Alberto Martín ocupó en la historia cultural argentina.

ALBERTO-MARTÍN3

Valentía y esperanza frente a la adversidad

En 2021, a sus 76 años, enfrentó un importante desafío de salud cuando fue intervenido quirúrgicamente por un tumor en la base del ojo derecho. En medio de esa difícil experiencia, el actor mantuvo su espíritu optimista y compartió con sus seguidores: "Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo". Su valentía y esperanza resonaron en sus palabras: "Veremos qué sale. Yo soy muy positivo en todo esto".

Alberto Martín se despide con una carrera y una vida que, a pesar de las adversidades, brillaron por su autenticidad y por la luz que supo transmitir a quienes lo siguieron durante tantos años. Su legado quedará para siempre en la memoria colectiva de Argentina.

