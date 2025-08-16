Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Este domingo 17 de agosto se están realizando diversos cortes programados en el suministro de energía eléctrica, por lo que diferentes puntos de la provincia se encontrarán sin luz mientras duren las tareas de mantenimiento y renovación en las instalaciones del sistema eléctrico, según comunicó la empresa prestataria EJESA.

La interrupción del servicio, según se difunde en la página de la empresa EJESA, corresponde a trabajos programados de mantenimiento en diversos puntos de la provincia; entre los que se destacan: San Pedro, Perico y Santa Catalina.

Embed Localidades donde se realizarán los cortes de luz por tareas programadas San Pedro de Jujuy: barrio Centro (entre calles Fascio, Salta, Mitre, Miguel Araoz) y zonas aledañas. Horario: 08:00 a 13:00Hs. aproximadamente.

barrio Centro (entre calles Fascio, Salta, Mitre, Miguel Araoz) y zonas aledañas. Horario: 08:00 a 13:00Hs. aproximadamente. Perico: Lote San Juancito y zonas aledañas. Horario: 09:00 a 14:00Hs. aproximadamente.

Lote San Juancito y zonas aledañas. Horario: 09:00 a 14:00Hs. aproximadamente. Santa Catalina: Santa Catalina y zonas aledañas. Horario: 11:00 a 15:00Hs. aproximadamente.

Desde la empresa EJESA, advierten que el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas, además piden a la población tomar los recaudos necesarios como desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes. Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico.

