sábado 16 de agosto de 2025

16 de agosto de 2025 - 13:02
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

Este domingo 17 de agosto se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico en diferentes zonas de la provincia. Por ese motivo habrán cortes programados.

Por  Analía Farfán
Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Localidades donde se realizarán los cortes de luz por tareas programadas

  • San Pedro de Jujuy: barrio Centro (entre calles Fascio, Salta, Mitre, Miguel Araoz) y zonas aledañas. Horario: 08:00 a 13:00Hs. aproximadamente.
  • Perico: Lote San Juancito y zonas aledañas. Horario: 09:00 a 14:00Hs. aproximadamente.
  • Santa Catalina: Santa Catalina y zonas aledañas. Horario: 11:00 a 15:00Hs. aproximadamente.

Desde la empresa EJESA, advierten que el suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas, además piden a la población tomar los recaudos necesarios como desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes. Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico.

