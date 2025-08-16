Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 16 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, sábado 16 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Azar Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Azar Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

A la cabeza: 0245 (45 el vino)

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 1105 (05 El gato)

Todos los números ganadores

1105 1322 0942 6762 4057 1543 3095 8826 4677 1656 7027 4016 6598 1462 9534 0308 1743 5281 7409 7857

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 4499 (99 los hermanos)

Todos los números ganadores:

4499 3824 1514 0662 0951 9846 7779 3780 0409 9343 7972 5001 0876 0987 8366 1795 4315 7161 8901 9965

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 5776 (76 Las llamas)

Todos los números ganadores:

5776 6558 3072 6499 3813 0888 7900 5613 1045 0509 5158 1058 6048 3616 9335 6070 9016 2175 5248 9395

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs