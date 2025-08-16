sábado 16 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de agosto de 2025 - 21:31
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 16 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, sábado 16 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
tombola quiniela.jpg
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, martes 12 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, sábado 16 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 0245 (45 el vino)

Los números ganadores:

  1. 0245

  2. 1324

  3. 9766

  4. 3270

  5. 3505

  6. 4662

  7. 7236

  8. 6271

  9. 2276

  10. 0642

  11. 5114

  12. 3027

  13. 3757

  14. 1207

  15. 2937

  16. 6166

  17. 0890

  18. 0005

  19. 3059

  20. 8322

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 1105 (05 El gato)

Todos los números ganadores

  1. 1105

  2. 1322

  3. 0942

  4. 6762

  5. 4057

  6. 1543

  7. 3095

  8. 8826

  9. 4677

  10. 1656

  11. 7027

  12. 4016

  13. 6598

  14. 1462

  15. 9534

  16. 0308

  17. 1743

  18. 5281

  19. 7409

  20. 7857

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 4499 (99 los hermanos)

Todos los números ganadores:

  1. 4499

  2. 3824

  3. 1514

  4. 0662

  5. 0951

  6. 9846

  7. 7779

  8. 3780

  9. 0409

  10. 9343

  11. 7972

  12. 5001

  13. 0876

  14. 0987

  15. 8366

  16. 1795

  17. 4315

  18. 7161

  19. 8901

  20. 9965

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza: 5776 (76 Las llamas)

Todos los números ganadores:

  1. 5776

  2. 6558

  3. 3072

  4. 6499

  5. 3813

  6. 0888

  7. 7900

  8. 5613

  9. 1045

  10. 0509

  11. 5158

  12. 1058

  13. 6048

  14. 3616

  15. 9335

  16. 6070

  17. 9016

  18. 2175

  19. 5248

  20. 9395

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 13 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 15 de agosto

Lo que se lee ahora
matias jurado pidio no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones
Crimen.

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones
Crimen.

Matías Jurado pidió no tener contacto con su familia en el penal, entre otras condiciones

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño
Indignante.

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño

Falleció el acto Alberto Martín
Triste noticia.

Falleció el actor Alberto Martín

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel