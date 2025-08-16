Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 16 de agosto

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, sábado 16 de agosto y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, sábado 16 de agosto
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 0245 (45 el vino)
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 1105 (05 El gato)
Todos los números ganadores
-
1105
-
1322
-
0942
-
6762
-
4057
-
1543
-
3095
-
8826
-
4677
-
1656
-
7027
-
4016
-
6598
-
1462
-
9534
-
0308
-
1743
-
5281
-
7409
-
7857
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 4499 (99 los hermanos)
Todos los números ganadores:
-
4499
-
3824
-
1514
-
0662
-
0951
-
9846
-
7779
-
3780
-
0409
-
9343
-
7972
-
5001
-
0876
-
0987
-
8366
-
1795
-
4315
-
7161
-
8901
-
9965
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs
A la cabeza: 5776 (76 Las llamas)
Todos los números ganadores:
-
5776
-
6558
-
3072
-
6499
-
3813
-
0888
-
7900
-
5613
-
1045
-
0509
-
5158
-
1058
-
6048
-
3616
-
9335
-
6070
-
9016
-
2175
-
5248
-
9395
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
