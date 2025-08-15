viernes 15 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de agosto de 2025 - 13:05
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 15 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 15 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
tombola quiniela.jpg
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, martes 12 de agosto
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 15 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 5514 - (14 El Borracho)

Los números ganadores:

  1. 5514

  2. 5613

  3. 0195

  4. 5077

  5. 8325

  6. 4754

  7. 6124

  8. 3473

  9. 7486

  10. 1809

  11. 6169

  12. 2527

  13. 7926

  14. 6411

  15. 8237

  16. 6565

  17. 5925

  18. 9959

  19. 9842

  20. 1082

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 6618 - (18 - La Sangre)

Todos los números ganadores

  1. 6618

  2. 1701

  3. 8453

  4. 5088

  5. 1771

  6. 9925

  7. 0783

  8. 1593

  9. 2192

  10. 0585

  11. 4167

  12. 9850

  13. 3336

  14. 0895

  15. 6345

  16. 7766

  17. 5993

  18. 0640

  19. 4815

  20. 3262

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 11 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 12 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 13 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 14 de agosto

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 8 de agosto

Lo que se lee ahora
el duro relato de la mama de sergio sosa: adicciones, el engano de matias jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza video
Crimen.

El duro relato de la mamá de Sergio Sosa: adicciones, el engaño de Matías Jurado y esperanza

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy
Pronóstico.

Ingresa un frente frío y ciclogénesis en Argentina: cómo va a estar el tiempo en Jujuy

Matías Jurado declarando en el MPA  video
Crimen.

Cambiarán la carátula de la causa de Matías Jurado: cuáles son los motivos según el Fiscal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel