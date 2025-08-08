viernes 08 de agosto de 2025

8 de agosto de 2025 - 12:50
Azar

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 8 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 8 de agosto con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 8 de agosto

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 9789 - 889 - La rata)

  1. 9789
  2. 3260
  3. 3495
  4. 8983
  5. 2946
  6. 5190
  7. 4667
  8. 8747
  9. 8355
  10. 7783
  11. 0951
  12. 8067
  13. 4327
  14. 0874
  15. 1472
  16. 8459
  17. 8983
  18. 8539
  19. 3751
  20. 1183

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0356 - (56 - La caída)

Todos los números ganadores

  1. 0356
  2. 5781
  3. 3322
  4. 3537
  5. 1461
  6. 1930
  7. 2113
  8. 7509
  9. 8916
  10. 0208
  11. 6977
  12. 2485
  13. 5760
  14. 7455
  15. 3478
  16. 6854
  17. 6820
  18. 0237
  19. 6773
  20. 1539

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

