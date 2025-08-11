Matías Módolo habló de "la presión" que tiene Gimnasia de Jujuy: qué dijo

Por la fecha 26 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy rescató un punto frente a Mitre de Santiago del Estero. Tras el encuentro, el entrenador Matías Módolo analizó el desarrollo del partido y advirtió que “lo que viene es difícil”, remarcando la importancia de la “unión” para afrontar el tramo final del torneo.

Zona B. Gimnasia de Jujuy goleó 4-0 a Colón: cómo quedó en la tabla de posiciones de la Primera Nacional

Después del partido en Santiago del Estero, Matías Módolo dialogó con medios locales y fue contundente. En primer lugar, señaló que “basta de dejar mensajes al hincha” porque se vuelve una frase trillada. Luego, enfatizó: “Estemos juntos porque lo que viene es difícil , si fuera fácil lo haría cualquiera. Hace mucho que Gimnasia de Jujuy no estaba en esta situación y es gracias a la unión que tenemos”.

El técnico también destacó: “Valoro mucho más el apoyo en la adversidad. Cuando ganamos es muy fácil querer subirse, apoyar y felicitar, pero creo que hay que valorar el proceso. Gimnasia está entre los tres primeros y puntero hace 14 partidos, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de este plantel y de cómo representa a la provincia”.

Posteriormente, Módolo se refirió a la presión con la que el equipo afronta las últimas fechas del torneo y expresó con firmeza: “¿Sabés lo presionado que es estar 13 fechas puntero? Un punto —empatar— parece que es que te claven una puñalada. Más presión que Gimnasia de Jujuy, no aguanta nadie”.

gimnasia de jujuy matias modolo

Análisis del empate de Gimnasia de Jujuy vs Mitre

Sobre el empate cosechado ante Mitre de Santiago del Estero, Matías Módolo indicó que analizando el trámite del partido, "fue una cosa el primer tiempo y otra el segundo". Esto lo vinculó, con que en el primer tiempo si bien manejaron la pelota y mayormente el partido estaba controlado, "costó cambiar el aire y por momentos el equipo quedó más largo de lo que suele ser".

"El gol fue una jugada aislada, fue offside, lamentablemente otro fallo nos resulta adverso. Fue una jugada compleja y nos hizo jugar cuesta arriba. Pero sabemos que cuando el equipo tiene un revés saca su mejor versión y creo que el segundo tiempo fue todo nuestro", agregó el entrenador.

Finalmente, manifestó: "Nos vamos con un punto que no era lo que buscábamos pero el equipo se paró de igual a igual en una cancha que no es sencilla. Buscamos los tres puntos, no se pudo lograr, pero seguimos en carrera".

gimnasia de jujuy

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy

El Lobo disputará el partido por la Fecha 27 el próximo domingo ante Chaco For Ever. El encuentro está previsto para las 16 horas y se jugará en el Estadio 23 de Agosto. Aún no confirmaron a la terna arbitral.

Una baja significativa para el once inicial será Cristian Menéndez, quien fue expulsado en Santiago del Estero y resta saber cuántas fechas tendrá de suspensión.