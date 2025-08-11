lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 08:08
Primera Nacional.

Matías Módolo habló de "la presión" que tiene Gimnasia de Jujuy: qué dijo

El entrenador Matías Módolo resaltó lo difícil que serán las últimas fechas del torneo. Además, pidió "estar juntos" y estar "orgullosos del plantel".

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Matías Módolo - Gimnasia de Jujuy

Matías Módolo - Gimnasia de Jujuy

Lee además
Foto: Gimnasia de Jujuy
Zona B.

Gimnasia de Jujuy goleó 4-0 a Colón: cómo quedó en la tabla de posiciones de la Primera Nacional
Monterrico Sur - Copa Jujuy
Fútbol.

Monterrico Sur venció a Central Norte y es el primer finalista de la Copa Jujuy 2025

Qué dijo Matías Módolo sobre la presión de Gimnasia de Jujuy

Después del partido en Santiago del Estero, Matías Módolo dialogó con medios locales y fue contundente. En primer lugar, señaló que “basta de dejar mensajes al hincha” porque se vuelve una frase trillada. Luego, enfatizó: “Estemos juntos porque lo que viene es difícil, si fuera fácil lo haría cualquiera. Hace mucho que Gimnasia de Jujuy no estaba en esta situación y es gracias a la unión que tenemos”.

El técnico también destacó: “Valoro mucho más el apoyo en la adversidad. Cuando ganamos es muy fácil querer subirse, apoyar y felicitar, pero creo que hay que valorar el proceso. Gimnasia está entre los tres primeros y puntero hace 14 partidos, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de este plantel y de cómo representa a la provincia”.

Posteriormente, Módolo se refirió a la presión con la que el equipo afronta las últimas fechas del torneo y expresó con firmeza: “¿Sabés lo presionado que es estar 13 fechas puntero? Un punto —empatar— parece que es que te claven una puñalada. Más presión que Gimnasia de Jujuy, no aguanta nadie”.

gimnasia de jujuy matias modolo

Análisis del empate de Gimnasia de Jujuy vs Mitre

Sobre el empate cosechado ante Mitre de Santiago del Estero, Matías Módolo indicó que analizando el trámite del partido, "fue una cosa el primer tiempo y otra el segundo". Esto lo vinculó, con que en el primer tiempo si bien manejaron la pelota y mayormente el partido estaba controlado, "costó cambiar el aire y por momentos el equipo quedó más largo de lo que suele ser".

"El gol fue una jugada aislada, fue offside, lamentablemente otro fallo nos resulta adverso. Fue una jugada compleja y nos hizo jugar cuesta arriba. Pero sabemos que cuando el equipo tiene un revés saca su mejor versión y creo que el segundo tiempo fue todo nuestro", agregó el entrenador.

Finalmente, manifestó: "Nos vamos con un punto que no era lo que buscábamos pero el equipo se paró de igual a igual en una cancha que no es sencilla. Buscamos los tres puntos, no se pudo lograr, pero seguimos en carrera".

gimnasia de jujuy

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia de Jujuy

El Lobo disputará el partido por la Fecha 27 el próximo domingo ante Chaco For Ever. El encuentro está previsto para las 16 horas y se jugará en el Estadio 23 de Agosto. Aún no confirmaron a la terna arbitral.

Una baja significativa para el once inicial será Cristian Menéndez, quien fue expulsado en Santiago del Estero y resta saber cuántas fechas tendrá de suspensión.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy goleó 4-0 a Colón: cómo quedó en la tabla de posiciones de la Primera Nacional

Monterrico Sur venció a Central Norte y es el primer finalista de la Copa Jujuy 2025

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Torneo Clausura: Independiente y River empataron en Avellaneda

Lo que se lee ahora
Monterrico Sur - Copa Jujuy
Fútbol.

Monterrico Sur venció a Central Norte y es el primer finalista de la Copa Jujuy 2025

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Receta del flan de la abuela.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel