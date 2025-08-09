Torneo Clausura: Independiente y River empataron en Avellaneda

En un partido donde Independiente fue más dominante pero no pudo vencer al arquero millonario, la igualdad sin goles mantiene a River como líder de la Zona A, mientras que el Rojo aún no consiguió ganar en el campeonato.

Independiente y River igualaron 0-0 en un clásico intenso disputado en Avellaneda válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido tuvo como protagonista principal a Franco Armani, el arquero campeón del mundo, que fue decisivo para que el Millonario mantuviera su arco en cero frente a un Rojo que dominó gran parte del encuentro y generó las mejores oportunidades.

El equipo dirigido por Julio Vaccari contó con varias oportunidades claras para abrir el marcador, aunque dos de sus goles fueron anulados por posición adelantada (Santiago Montiel y Walter Mazzantti). River también vio anulado un gol tras fuera de juego de Miguel Borja. La buena actuación del arquero Armani, con atajadas clave en momentos decisivos, frustró la búsqueda ofensiva del local y le valió convertirse en la figura del partido.

La tabla del clausura Con este resultado, River sigue firme en la punta de la Zona A, compartiendo liderazgo con San Lorenzo con 8 puntos, mientras que Independiente suma todavía sin victorias en lo que va del torneo y busca mejorar en la siguiente fecha

El clásico además estuvo marcado por la lesión de Germán Pezzella en River, lo que añade preocupación para el equipo de Marcelo Gallardo en la antesala de una semana con compromisos internacionales por la Copa Libertadores y Copa Argentina. Para la próxima jornada, Independiente visitará a Vélez Sarsfield en Liniers el sábado, mientras que River recibirá a Godoy Cruz el domingo en el Monumental, en encuentros clave para el desarrollo del Torneo Clausura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.