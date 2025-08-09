sábado 09 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de agosto de 2025 - 20:50
Sin ventajas.

Torneo Clausura: Independiente y River empataron en Avellaneda

Independiente y River empataron 0-0 en Avellaneda: Franco Armani fue la gran figura del clásico por el Torneo Clausura 2025.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-08-09T203644.224
Lee además
torneo clausura: boca y racing empataron en la bombonera. video
A mano.

Torneo Clausura: Boca y Racing empataron en la Bombonera.
segunda fecha del torneo clausura de la liga jujena: cuando arranca y quien queda libre
Fútbol.

Segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cuándo arranca y quién queda libre

Independiente y River igualaron 0-0 en un clásico intenso disputado en Avellaneda válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido tuvo como protagonista principal a Franco Armani, el arquero campeón del mundo, que fue decisivo para que el Millonario mantuviera su arco en cero frente a un Rojo que dominó gran parte del encuentro y generó las mejores oportunidades.

El equipo dirigido por Julio Vaccari contó con varias oportunidades claras para abrir el marcador, aunque dos de sus goles fueron anulados por posición adelantada (Santiago Montiel y Walter Mazzantti). River también vio anulado un gol tras fuera de juego de Miguel Borja. La buena actuación del arquero Armani, con atajadas clave en momentos decisivos, frustró la búsqueda ofensiva del local y le valió convertirse en la figura del partido.

La tabla del clausura

Con este resultado, River sigue firme en la punta de la Zona A, compartiendo liderazgo con San Lorenzo con 8 puntos, mientras que Independiente suma todavía sin victorias en lo que va del torneo y busca mejorar en la siguiente fecha

El clásico además estuvo marcado por la lesión de Germán Pezzella en River, lo que añade preocupación para el equipo de Marcelo Gallardo en la antesala de una semana con compromisos internacionales por la Copa Libertadores y Copa Argentina.

Para la próxima jornada, Independiente visitará a Vélez Sarsfield en Liniers el sábado, mientras que River recibirá a Godoy Cruz el domingo en el Monumental, en encuentros clave para el desarrollo del Torneo Clausura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Torneo Clausura: Boca y Racing empataron en la Bombonera.

Segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Jujeña: cuándo arranca y quién queda libre

Gimnasia de Jujuy busca prolongar el liderazgo y sostener el rendimiento

Rafael Nadal fue papá por segunda vez y reveló el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

Histórico triunfo del argentino Cuello: noqueó y se consagró campeón mundial

Lo que se lee ahora
por que marcos rojo no puede jugar con racing en el torneo clausura
Inédito.

Por qué Marcos Rojo no puede jugar con Racing en el Torneo Clausura

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Se viene el Finde Estudiantil de la FNE 2025
Palpitando la emoción.

FNE 2025: Enterate a que hora comienza el Finde Estudiantil

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición
Tradición.

Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño: fecha, horarios y recorrido de la 70° edición

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra
Alegría.

FNE 2025: María Emilia Fermi es la nueva representante del Colegio Nueva Siembra

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico
Impresionante.

Fuerte incendio y accidente vehicular en Monterrico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel