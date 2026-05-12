Salta se prepara para recibir una nueva cita del TC2000

El Auto Club Salta llevará adelante la presentación oficial de la cuarta fecha del 47° Campeonato de TC2000 , que se correrá los días 22, 23 y 24 de mayo en el Autódromo Martín Miguel de Güemes . La jornada se realizará en conjunto con el Zonal del NOA y se perfila como uno de los acontecimientos deportivos más convocantes del mes en la provincia .

Autmovilismo. El TC2000 volvió a la provincia de Salta: horarios de la final y dónde verlo en vivo

La conferencia de prensa se desarrollará el martes 12 de mayo a las 11:00 horas en Adobe Eventos (Caseros 511, subsuelo) y contará con acceso para medios de comunicación , periodistas y todo aquel que esté interesado en conocer todos los detalles de la competencia .

El retorno del TC2000 a la provincia de Salta despierta una fuerte expectativa , no solo por el espectáculo deportivo que representa, sino también por la llegada de los nuevos vehículos tipo SUV de 500 caballos de potencia , considerados la máxima expresión de innovación tecnológica dentro de la categoría más avanzada del automovilismo argentino .

En la conferencia con medios de comunicación se detallarán aspectos vinculados a la organización del evento, el estado de preparación del circuito y las obras en pista, además de las proyecciones en materia de impacto turístico y económico para la provincia.

El TC 2000 vuelve a Salta.

Todo esto en el contexto de un fin de semana que se anticipa con gran afluencia de público proveniente de distintas zonas del NOA, especialmente fanáticos del automovilismo.

En la conferencia de prensa estarán presentes Ignacio García Bes, quien se desempeña como secretario de Deportes de la provincia de Salta; Pablo Sardi, titular del Auto Club Salta; y Gabriel Furlán, asesor técnico y deportivo del TC2000.

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Los tres brindarán precisiones sobre cómo se llevará adelante la competencia y presentarán las principales novedades de esta fecha tan esperada del calendario.