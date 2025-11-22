El TC2000 volvió a la provincia de Salta: horarios de la final y dónde verlo en vivo

El TC2000 regresó a Salta después de 14 años para disputar la penúltima fecha de la temporada 2025 en el autódromo Martín Miguel de Güemes. El evento tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre y marcará la primera vez que la categoría presenta sus renovados modelos SUV en esta provincia, una novedad del automovilismo nacional.

El campeonato está siendo liderado con comodidad por Matías Rossi, quien acumula 187 puntos tras conseguir dos victorias, cinco podios y tres poles durante la temporada. El piloto mantiene una ventaja sobre sus escoltas, lo que lo posiciona como favorito para consagrarse y alcanzar a Juan María Traverso como el máximo campeón en la historia de la categoría.

Los principales rivales en la disputa son Emiliano Stang, con tres triunfos y múltiples podios, y Franco Vivian, ganador en la fecha de 9 de Julio. La última carrera disputada en Mercedes, Uruguay, fue ganada por Franco Morillo con un Chevrolet Cruze, aumentando la emoción y competencia antes del cierre de temporada.

Agenda y horarios de la penúltima fecha

Domingo 23 de noviembre: 09:30 hs - Tanques llenos, preparación para la carrera. 12:30 hs - Carrera final de 40 minutos más una vuelta, con cambio obligatorio de dos neumáticos.

Transmisión y acceso

Toda la actividad, incluida la carrera final, será transmitida en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play, con cobertura integral del equipo de Carburando. Las entradas para el evento están disponibles online y en las boleterías del autódromo.