Embed - Cayó un árbol en pleno centro: hubo corte de luz, suspensión de clases y caos en el tránsito
Tránsito reducido y demoras
Como consecuencia del incidente, el tránsito quedó habilitado a media calzada, lo que ocasiona demoras en una de las arterias más transitadas de la capital jujeña. Personal trabaja en el lugar para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes.
Daños materiales
El árbol, de gran tamaño, afectó parte de la infraestructura del establecimiento, rompiendo parte de la reja y la pared que separa el Comecrial 1 de la vereda. Hasta el momento no se reportaron personas heridas.
En este sentido, la directora del establecimiento, Norma Benacchio, explicó: “Tuvimos que suspender las clases. Una vez que EJESA revise todo, nos avisarán cuándo podemos restablecer las actividades”.
Además, agregó: “Muchos chicos ya estaban en camino, así que los despachamos a sus casas”.
Por último, expresó: “Es triste ver el colegio así. Gracias a Dios, el árbol cayó sobre la calle y en un horario en el que no había personas circulando”.
Piden extremar precauciones
Desde las autoridades solicitan a los conductores circular con precaución por la zona y, de ser posible, optar por vías alternativas hasta que se logre despejar completamente la calzada.