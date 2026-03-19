Cayó un árbol en pleno centro: hubo corte de luz, suspención de clases y caos en el tránsito

Un árbol de gran porte cayó en la mañana de este jueves sobre calle Belgrano, a la altura del Comercial N°1, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. El hecho provocó importantes destrozos en la zona y generó preocupación entre vecinos y transeúntes. Además debieron suspender las clases en el establecimiento debido a que se quedaron sin luz.

Embed - Cayó un árbol en pleno centro: hubo corte de luz, suspensión de clases y caos en el tránsito Árbol caído en la vereda del Comercial 1 Árbol caído en la vereda del Comercial 1 Tránsito reducido y demoras Como consecuencia del incidente, el tránsito quedó habilitado a media calzada, lo que ocasiona demoras en una de las arterias más transitadas de la capital jujeña. Personal trabaja en el lugar para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes.

Daños materiales El árbol, de gran tamaño, afectó parte de la infraestructura del establecimiento, rompiendo parte de la reja y la pared que separa el Comecrial 1 de la vereda. Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

En este sentido, la directora del establecimiento, Norma Benacchio, explicó: “Tuvimos que suspender las clases. Una vez que EJESA revise todo, nos avisarán cuándo podemos restablecer las actividades”.

Además, agregó: “Muchos chicos ya estaban en camino, así que los despachamos a sus casas”. Por último, expresó: “Es triste ver el colegio así. Gracias a Dios, el árbol cayó sobre la calle y en un horario en el que no había personas circulando”. Árbol caído en la vereda del Comercial 1 Árbol caído en la vereda del Comercial 1 Piden extremar precauciones Desde las autoridades solicitan a los conductores circular con precaución por la zona y, de ser posible, optar por vías alternativas hasta que se logre despejar completamente la calzada.

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