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19 de marzo de 2026 - 08:24
Jujuy.

Cayó un árbol en pleno centro: hubo corte de luz, suspensión de clases y caos en el tránsito

Un árbol de gran porte cayó sobre calle Belgrano, a la altura de donde se encuentra el Comercial Nº1 donde suspendieron las clases por falta de luz.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cayó un árbol en pleno centro: hubo corte de luz, suspención de clases y caos en el tránsito

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Árbol caído en la vereda del Comercial 1
Árbol caído en la vereda del Comercial 1

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Tránsito reducido y demoras

Como consecuencia del incidente, el tránsito quedó habilitado a media calzada, lo que ocasiona demoras en una de las arterias más transitadas de la capital jujeña. Personal trabaja en el lugar para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes.

Daños materiales

El árbol, de gran tamaño, afectó parte de la infraestructura del establecimiento, rompiendo parte de la reja y la pared que separa el Comecrial 1 de la vereda. Hasta el momento no se reportaron personas heridas.

En este sentido, la directora del establecimiento, Norma Benacchio, explicó: “Tuvimos que suspender las clases. Una vez que EJESA revise todo, nos avisarán cuándo podemos restablecer las actividades”.

Además, agregó: “Muchos chicos ya estaban en camino, así que los despachamos a sus casas”.

Por último, expresó: “Es triste ver el colegio así. Gracias a Dios, el árbol cayó sobre la calle y en un horario en el que no había personas circulando”.

Árbol caído en la vereda del Comercial 1
Árbol caído en la vereda del Comercial 1

Árbol caído en la vereda del Comercial 1

Piden extremar precauciones

Desde las autoridades solicitan a los conductores circular con precaución por la zona y, de ser posible, optar por vías alternativas hasta que se logre despejar completamente la calzada.

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