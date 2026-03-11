Árboles en la vereda: cómo pedir autorización para podar en San Salvador de Jujuy y evitar multas

Antes del otoño, el municipio pidió evitar la mutilación del arbolado urbano y recordó cómo tramitar una poda o extracción de árboles en la vereda.

Antes del otoño, el municipio pidió evitar la mutilación del arbolado urbano y recordó cómo tramitar una poda o extracción de árboles en la vereda.

Con las lluvias, el viento y la cercanía de la época de poda, vuelve una consulta frecuente entre los vecinos de San Salvador de Jujuy : qué se puede hacer con los árboles ubicados en la vereda y cómo actuar cuando una rama parece peligrosa .

Alerta. Largas filas y corte total en Ruta 66 a la altura de Palpalá y Perico por fuga de gas

Indignación. "Quedó destrozada y la virgen decapitada": habló el dueño de la gruta vandalizada en Humahuaca

Desde Espacios Verdes, el director del área, Juan Carlos Figueroa, aclaró que l a poda no debe hacerse por costumbre ni por decisión unilateral del frentista . El funcionario remarcó que toda intervención sobre el arbolado urbano requiere evaluación previa y autorización de la Municipalidad.

“La poda es una intervención del hombre a la naturaleza”, explicó Figueroa, y agregó que en la ciudad puede ser necesaria la poda, pero “no obligatoria”. Por eso, advirtió que no se trata de cortar ramas solo porque llega el otoño o porque “es época”.

“La poda es una intervención del hombre a la naturaleza” “La poda es una intervención del hombre a la naturaleza”

Embed - PODA DE ARBOLES EN LA VEREDA

Cuándo corresponde una poda

Según explicó el director de Espacios Verdes, en el ámbito urbano la poda se justifica cuando hay una necesidad concreta. Puede hacerse, por ejemplo, para elevar la copa de un árbol cuando molesta al paso de peatones, cuando interfiere con camiones o colectivos, o cuando las ramas avanzan sobre cables.

“¿Qué buscamos con la poda en la parte urbana? Levantar una copa para que no moleste al transeúnte en la vereda, porque el camión de basura choca, el colectivo me choca las ramas de abajo”, detalló.

También indicó que en los casos donde hay interferencia con líneas eléctricas se puede realizar una poda de formación, pero siempre con intervención autorizada y asesoramiento técnico.

Qué hacer si una rama parece peligrosa

Uno de los escenarios más comunes en días de tormenta es el temor a que una rama grande se desprenda y caiga sobre una casa, una vereda o un vehículo. En esos casos, Figueroa pidió no actuar por cuenta propia.

“No es agarrar la motosierra y lo corto”, señaló. Explicó que ante una situación de riesgo, el vecino debe acercarse a la Dirección de Espacios Verdes o comunicarse por teléfono para pedir una inspección.

A partir de ese aviso, personal técnico evalúa el árbol y determina si realmente existe peligro. “Decimos si esta rama realmente es peligrosa porque el ángulo de la rama es muy pronunciado, el follaje que tiene es muy pesado”, sostuvo.

Si corresponde, la Municipalidad autoriza la poda, pero la intervención no la realiza el municipio sino el frentista. “Lo hace el frentista, es responsabilidad del frentista, como lo dice la ordenanza 2580, pero con la autorización de la Municipalidad de San Salvador”, indicó.

"Una vez autorizada, la intervención la realiza el frentista" "Una vez autorizada, la intervención la realiza el frentista"

arboles - poda - ramas Antes del otoño, el municipio pidió evitar la mutilación del arbolado urbano y recordó cómo tramitar una poda o extracción de árboles en la vereda.

Cuándo se puede extraer un árbol

Figueroa aclaró además que sacar un árbol completo no es una poda, sino una extracción, y que ese recurso solo se habilita como última instancia.

“Para mí la extracción es el último recurso”, remarcó. Puede autorizarse, por ejemplo, cuando el árbol está podrido en su interior, está hueco, representa un peligro o directamente no es apto para una vereda.

En ese punto, explicó que muchos problemas actuales se deben a especies mal elegidas años atrás. Mencionó, por ejemplo, árboles de gran porte o especies maderables que no son adecuadas para el frente de una vivienda y que con el tiempo pueden desgajarse o crecer por encima de lo recomendable.

Qué pasa si se poda sin permiso

El director de Espacios Verdes fue claro al advertir que cortar ramas sin autorización puede traer sanciones. La infracción no solo abarca una poda no permitida, sino también los casos en los que el árbol termina mutilado.

“Si yo estoy podando mi arbolito sin autorización, corro riesgo”, afirmó. Y agregó: “ si pasa un inspector, te va a hacer una multa o un mismo vecino te denuncia”.

"El vecino puede denunciar las podas de los arboles sin autorizacion" "El vecino puede denunciar las podas de los arboles sin autorizacion"

Además, remarcó que aun con autorización, una intervención excesiva o mal realizada puede derivar también en una sanción. Por eso insistió en la necesidad de consultar antes de actuar.

Cómo pedir el servicio

Desde la Municipalidad recordaron que ante cualquier duda o pedido vinculado al arbolado urbano, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Espacios Verdes para solicitar una inspección.

Canales de contacto

Teléfono: 388-4382222

Horario de atención: lunes a viernes, de 7 a 13

Ante cada aviso, personal técnico evalúa si corresponde una poda de emergencia o si la intervención debe programarse para la temporada adecuada.