lunes 09 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 10:42
San Salvador de Jujuy.

Arbolado urbano: tras la caída de una rama en Bajo La Viña, recuerdan cómo reportar riesgos

El arbolado urbano volvió a ser monitoreado por personal municipal tras la caída de una rama de gran porte en barrio Bajo La Viña.

Por  Maria Eugenia Burgos
Arbolado urbano: cómo reportar riesgos y qué señales observar para evitar inconvenientes

Un operativo para despejar la calle

De acuerdo con la información oficial, la estructura desprendida correspondía a un brazo de gran tamaño, equivalente a cerca de la mitad del árbol. Tras caer, quedó atravesada sobre la calle y sostenida por la copa de otro ejemplar ubicado al frente.

Para retirar la rama trabajaron operarios motocerristas, que realizaron cortes progresivos para evitar un desprendimiento brusco. Como en el sector había cableado, también fue necesaria la asistencia de una grúa vinculada al servicio eléctrico.

Las tareas demandaron alrededor de dos horas y permitieron liberar por completo la circulación en la zona.

Por qué las lluvias pueden generar este tipo de problemas

Desde el área de Espacios Verdes explicaron que las lluvias persistentes de los últimos días pueden incidir en este tipo de episodios, especialmente en árboles de gran porte.

Según detallaron, algunas especies como la tipa tienen una corteza que favorece la acumulación de agua en ramas y tronco. Eso incrementa el peso de la estructura y puede generar una mayor presión sobre los brazos más abiertos.

En ese contexto, recomendaron prestar atención a ramas grandes con inclinaciones marcadas, sobre todo cuando superan los 45 grados, ya que pueden verse más exigidas durante jornadas de lluvia intensa o prolongada.

Qué hacer ante un árbol en riesgo

Desde el municipio recordaron que existen cuadrillas que trabajan durante todo el año ante situaciones de riesgo vinculadas al arbolado urbano y que, además, se realizan recorridos preventivos cuando hay tormentas o vientos fuertes.

Para los vecinos, el dato clave es que ante ramas caídas, árboles inclinados o cualquier situación que genere preocupación, se puede pedir una inspección a la Dirección de Espacios Verdes.

Arbolado urbano: cómo reportar riesgos y qué señales observar para evitar inconvenientes

Qué factores pueden provocar la caída de ramas

Desde la Dirección de Espacios Verdes señalaron que las lluvias persistentes registradas en los últimos días pueden favorecer este tipo de episodios, sobre todo en determinadas especies arbóreas.

En ese marco, Osaan explicó que los árboles con corteza rugosa, como la tipa, pueden acumular gran cantidad de agua en ramas y tronco. Esa situación incrementa el peso de la estructura y genera una mayor palanca sobre los brazos más abiertos, lo que eleva el riesgo de quiebre.

Por ese motivo, el funcionario recomendó que los vecinos observen con atención los árboles de gran porte, especialmente aquellos que presenten ramas con inclinaciones superiores a los 45 grados, ya que allí puede generarse una mayor presión estructural durante períodos de lluvias.

Canales de contacto para requerir el servicio

  • Teléfono: 388-4382222

  • Horario de atención: lunes a viernes, de 7 a 13

Ante cada aviso, personal técnico evalúa si corresponde una poda de emergencia o si la intervención debe programarse para la temporada adecuada.

