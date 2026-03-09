Arbolado urbano: tras la caída de una rama en Bajo La Viña, recuerdan cómo reportar riesgos

La caída de una rama de gran porte en el barrio Bajo La Viña volvió a poner el foco sobre el estado del arbolado urbano en San Salvador de Jujuy. El episodio ocurrió en calle Sellín Issa al 400, entre El Apero y América, en el barrio Bajo La Viña, con una rama de gran porte de una tipa blanca.

De acuerdo con la información oficial, la estructura desprendida correspondía a un brazo de gran tamaño, equivalente a cerca de la mitad del árbol. Tras caer, quedó atravesada sobre la calle y sostenida por la copa de otro ejemplar ubicado al frente.

Para retirar la rama trabajaron operarios motocerristas, que realizaron cortes progresivos para evitar un desprendimiento brusco. Como en el sector había cableado, también fue necesaria la asistencia de una grúa vinculada al servicio eléctrico.

Las tareas demandaron alrededor de dos horas y permitieron liberar por completo la circulación en la zona.

Por qué las lluvias pueden generar este tipo de problemas

Desde el área de Espacios Verdes explicaron que las lluvias persistentes de los últimos días pueden incidir en este tipo de episodios, especialmente en árboles de gran porte.

Según detallaron, algunas especies como la tipa tienen una corteza que favorece la acumulación de agua en ramas y tronco. Eso incrementa el peso de la estructura y puede generar una mayor presión sobre los brazos más abiertos.

En ese contexto, recomendaron prestar atención a ramas grandes con inclinaciones marcadas, sobre todo cuando superan los 45 grados, ya que pueden verse más exigidas durante jornadas de lluvia intensa o prolongada.

Qué hacer ante un árbol en riesgo

Desde el municipio recordaron que existen cuadrillas que trabajan durante todo el año ante situaciones de riesgo vinculadas al arbolado urbano y que, además, se realizan recorridos preventivos cuando hay tormentas o vientos fuertes.

Para los vecinos, el dato clave es que ante ramas caídas, árboles inclinados o cualquier situación que genere preocupación, se puede pedir una inspección a la Dirección de Espacios Verdes.

Qué factores pueden provocar la caída de ramas

Canales de contacto para requerir el servicio

Teléfono: 388-4382222

Horario de atención: lunes a viernes, de 7 a 13

Ante cada aviso, personal técnico evalúa si corresponde una poda de emergencia o si la intervención debe programarse para la temporada adecuada.