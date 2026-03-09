Buscan a una joven que desapareció en San Pedro de Jujuy el 4 de febrero

Las autoridades y organismos especializados iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Eliana Emilce Ormachea, una mujer de 37 años con domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy , quien se encuentra desaparecida desde el pasado 4 de marzo.

El caso es investigado en el marco del protocolo de búsqueda de personas y cuenta con la intervención del Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC).

De acuerdo con la información difundida oficialmente, Ormachea fue vista por última vez el 4 de marzo de 2026 . La denuncia por su desaparición fue radicada este 9 de marzo, lo que activó los mecanismos de búsqueda correspondientes.

Desde ese momento, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.

Descripción física y vestimenta

Según los datos brindados por los organismos que intervienen en el caso, Eliana Emilce Ormachea mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña y cabello largo de color negro.

Al momento de su desaparición vestía un vestido negro, zapatos del mismo color y llevaba una cartera negra.

Canales para aportar información

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con los números habilitados para este tipo de situaciones.

Los datos pueden aportarse a través de la línea de emergencias 911 o mediante los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607, que también recibe mensajes por WhatsApp. Asimismo, se puede acudir a la comisaría más cercana para brindar información.

Desde el organismo interviniente remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la búsqueda de la mujer.