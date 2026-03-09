lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de marzo de 2026 - 10:41
Atención.

Buscan a una joven que desapareció en San Pedro de Jujuy el 4 de febrero

Eliana Emilce Ormachea de 37 años, desapareció en San Pedro de Jujuy el miércoles 4 febrero. Tras la denuncia correspondiente, el CINDAC activó el protocolo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Buscan a Eliana Emilce Ormachea de 37 años

Buscan a Eliana Emilce Ormachea de 37 años

Las autoridades y organismos especializados iniciaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Eliana Emilce Ormachea, una mujer de 37 años con domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 4 de marzo.

Lee además
Búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní.
Conmoción.

Buscan intensamente a una jujeña que desapareció en Córdoba el 20 de noviembre
Buscan a Mónica Alejandra Gutiérrez desaparecida en Barcena.
Policiales.

Buscan a una mujer que desapareció hace casi 20 días en Jujuy

El caso es investigado en el marco del protocolo de búsqueda de personas y cuenta con la intervención del Comité Interinstitucional de Actuación en casos de Desaparición de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC).

Buscan a una joven que desapareció en San Pedro de Jujuy el 4 de febrero
Buscan a una joven que desapareció en San Pedro de Jujuy el 4 de febrero

Buscan a una joven que desapareció en San Pedro de Jujuy el 4 de febrero

La denuncia y el inicio de la búsqueda

De acuerdo con la información difundida oficialmente, Ormachea fue vista por última vez el 4 de marzo de 2026. La denuncia por su desaparición fue radicada este 9 de marzo, lo que activó los mecanismos de búsqueda correspondientes.

Desde ese momento, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.

Descripción física y vestimenta

Según los datos brindados por los organismos que intervienen en el caso, Eliana Emilce Ormachea mide aproximadamente 1,60 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña y cabello largo de color negro.

Al momento de su desaparición vestía un vestido negro, zapatos del mismo color y llevaba una cartera negra.

Canales para aportar información

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato con los números habilitados para este tipo de situaciones.

Los datos pueden aportarse a través de la línea de emergencias 911 o mediante los teléfonos 388-6860239 y 388-6828607, que también recibe mensajes por WhatsApp. Asimismo, se puede acudir a la comisaría más cercana para brindar información.

Desde el organismo interviniente remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para avanzar en la búsqueda de la mujer.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buscan intensamente a una jujeña que desapareció en Córdoba el 20 de noviembre

Buscan a una mujer que desapareció hace casi 20 días en Jujuy

Buscan a Milagros Ariana Peralta, desaparecida desde el 23 de enero

Buscan a Florencia Daiana Osores, desaparecida hace 4 días en Jujuy

San Pedro se prepara para el "Mundialito 2026": más de 40 equipos y una final en Buenos Aires

Lo que se lee ahora
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Por  Judith Girón

Las más leídas

Se adelanta a vacunación antigripal
Argentina.

Salud adelanta la campaña antigripal en todo el país por nueva variante

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS convocó a una jornada de protesta para el 11 de marzo

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco (Foto con IA)
Tenía alcoholemia positiva.

Murió un motociclista tras derrapar en Ruta 1 en Río Blanco

Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel