viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 19:09
CINDAC.

Buscan a Florencia Daiana Osores, desaparecida hace 4 días en Jujuy

Se mantiene la búsqueda activa desde el 2 de febrero por Florencia Daiana Osores, de 26 años, joven con domicilio en Alto Comedero.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Joven de 26 años desaparecida en Jujuy.

Joven de 26 años desaparecida en Jujuy.

Se encuentra desaparecida desde el 2 de febrero de 2026 y la denuncia fue radicada este 6 de febrero.

Descripción física y ropa que vestía

Florencia es de contextura robusta, tez morocha y mide aproximadamente 1,60 metros de altura. Tiene el cabello largo teñido de gris y posee tatuajes en ambos brazos y en las piernas. Al momento de ser vista por última vez vestía campera, pantalón corto y zapatillas.

Buscan a una joven desaparecida en Jujuy

Cómo aportar información

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga datos que ayuden a encontrarla que se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911. También pueden llamar a los números 388-6860239 o 388-6828607, o acercarse a la comisaría o unidad policial más cercana. Cada aporte puede ser clave para avanzar en la búsqueda y garantizar su pronta localización.

