Buscan a Florencia Daiana Osores, desaparecida hace 4 días en Jujuy

Joven de 26 años desaparecida en Jujuy.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) emitió un aviso para dar con el paradero de Florencia Daiana Osores, de 26 años, domiciliada en barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

Se encuentra desaparecida desde el 2 de febrero de 2026 y la denuncia fue radicada este 6 de febrero.

Descripción física y ropa que vestía Florencia es de contextura robusta, tez morocha y mide aproximadamente 1,60 metros de altura. Tiene el cabello largo teñido de gris y posee tatuajes en ambos brazos y en las piernas. Al momento de ser vista por última vez vestía campera, pantalón corto y zapatillas.

Buscan a una joven desaparecida en Jujuy Cómo aportar información Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga datos que ayuden a encontrarla que se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911. También pueden llamar a los números 388-6860239 o 388-6828607, o acercarse a la comisaría o unidad policial más cercana. Cada aporte puede ser clave para avanzar en la búsqueda y garantizar su pronta localización.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







