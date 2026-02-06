Buscan a Florencia Daiana Osores, desaparecida hace 4 días en Jujuy

Se encuentra desaparecida desde el 2 de febrero de 2026 y la denuncia fue radicada este 6 de febrero.
Descripción física y ropa que vestía
Florencia es de contextura robusta, tez morocha y mide aproximadamente 1,60 metros de altura. Tiene el cabello largo teñido de gris y posee tatuajes en ambos brazos y en las piernas. Al momento de ser vista por última vez vestía campera, pantalón corto y zapatillas.
Cómo aportar información
Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga datos que ayuden a encontrarla que se comunique de inmediato con la línea de emergencias 911. También pueden llamar a los números 388-6860239 o 388-6828607, o acercarse a la comisaría o unidad policial más cercana. Cada aporte puede ser clave para avanzar en la búsqueda y garantizar su pronta localización.