domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 09:31
CINDAC.

Buscan a Milagros Ariana Peralta, desaparecida desde el 23 de enero

Se activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una joven de 29 años oriunda de la localidad de Pampa Blanca.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Búsqueda en Jujuy.

Búsqueda en Jujuy.

Según se detalló, la denuncia fue radicada el 31 de enero de 2026 y Milagros tiene domicilio en la localidad de Pampa Blanca, provincia de Jujuy.

La joven es de contextura robusta, tez trigueña, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello corto de color castaño y posee tatuajes en ambos brazos. Al momento de su desaparición vestía remera negra, pantalón celeste y zapatillas negras, y llevaba consigo una mochila blanca.

Desde el CINDAC solicitan la colaboración de la comunidad y piden que cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero sea comunicada de inmediato a las líneas 911, 388-6860239, 388-6828607, o acercándose a la unidad policial más cercana.

image

