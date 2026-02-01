Pasacalles viral: Luciano Castro y un mensaje a Griselda Siciliani que explotó en redes

Un pasacalles con un mensaje directo a Griselda Siciliani se convirtió en uno de los temas más comentados del día en redes sociales. El cartel, presuntamente enviado por Luciano Castro , apareció tras la ruptura de la pareja y desató una catarata de reacciones, memes y debates.

El mensaje, colgado en las inmediaciones del domicilio de la actriz en Palermo, decía: “Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano”. La imagen comenzó a circular con rapidez y fue confirmada por el periodista Pepe Ochoa, quien aseguró que se trataría de un intento del actor por recomponer la relación luego del escándalo mediático.

La aparición del cartel se da en medio de una fuerte exposición pública de la vida privada de la pareja. Días atrás, trascendieron audios y mensajes que confirmarían una infidelidad de Luciano Castro , lo que habría derivado en la decisión de Siciliani de poner fin a la relación.

Según se comentó en programas de espectáculos, el gesto del pasacalles habría sido pensado como una estrategia de reconquista, aunque no está claro si fue ideado directamente por el actor o por su entorno. De todos modos, el impacto fue inmediato y colocó nuevamente a la pareja en el centro de la escena mediática.

En este contexto, se suma la opinión de figuras del espectáculo y exparejas del actor. Sabrina Rojas, madre de los hijos de Castro, deslizó que no descarta una reconciliación y aseguró que el actor “siempre intenta volver”, alimentando aún más las especulaciones.

Reacciones y memes en redes sociales

Las redes no tardaron en reaccionar. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios irónicos, chistes y memes que cuestionaron la efectividad del gesto y la exposición pública del conflicto sentimental. Muchos usuarios debatieron sobre los límites entre lo privado y lo público, especialmente cuando se trata de figuras reconocidas.

Frases del cartel fueron reutilizadas con humor, mientras otros señalaron que este tipo de acciones suelen generar el efecto contrario al buscado. El episodio se suma a una seguidilla de situaciones virales vinculadas al mundo del espectáculo que rápidamente se convierten en tendencia. Más repercusiones similares pueden verse en esta nota sobre escándalos del espectáculo que explotaron en redes.

Lo cierto es que el pasacalles terminó transformándose en un símbolo del escándalo, dejando en evidencia cómo, en la era digital, cualquier gesto puede amplificarse y convertirse en fenómeno viral en cuestión de minutos.