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17 de marzo de 2026 - 16:59
Espectáculos.

La ficción de "Nadie dice nada" llega a Disney con su elenco original: los detalles

Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Nico Occhiato protagonizan ocho capítulos de 20 minutos que se estrenarán simultáneamente en toda Latinoamérica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La nueva serie original de Nadie dice nada contará con ocho episodios de veinte minutos.

La nueva serie original de Nadie dice nada contará con ocho episodios de veinte minutos.

Disney confirmó que comenzará la producción de su primera serie de ficción inspirada en el exitoso programa estrella de LUZU TV, Nadie dice nada, un hito que representa un avance importante para los contenidos digitales argentinos en la escena internacional.

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Según el comunicado oficial publicado el 16 de marzo de 2026, la serie constará de ocho capítulos de aproximadamente veinte minutos cada uno. La historia reunirá nuevamente a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, buscando recrear la química única que convirtió al show en un fenómeno de streaming nacional.

La nueva serie original de Nadie dice nada contará con ocho episodios de veinte minutos y replicará el elenco original del ciclo digital argentino.

"Nadie dice nada" y una producción local con proyección regional

La realización estará bajo la producción de Pampa Films, con Nicolás Silbert y Lalo Mark a cargo de la dirección. Lo que distingue a esta serie como un proyecto de alto perfil industrial es la decisión de Disney+ de lanzar los episodios de manera simultánea en toda Latinoamérica, reforzando su enfoque de regionalización de talentos y formatos digitales locales.

Según la compañía, la serie se encuentra actualmente en fase de desarrollo, con el inicio del rodaje próximo. El equipo creativo está encabezado por Santi Talledo y Diego Vago como showrunners y guionistas principales, mientras que la escritura se completa con la colaboración de Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.

Esta producción posiciona a LUZU TV como un caso de estudio para la migración de modelos de streaming local al entorno global de las plataformas.

El convenio entre LUZU TV y Disney+ incorpora al catálogo de la plataforma un proyecto creado específicamente para la ficción, manteniendo al equipo original del programa, un elemento que hasta ahora no tenía precedentes en la transformación de éxitos de streaming local hacia el mercado internacional de Disney.

Alianza estratégica y recepción del público

Durante una intervención en vivo frente a su audiencia digital, Nico Occhiato confirmó la alianza: “Es un paso importante para el crecimiento del proyecto digital”, subrayó, dejando en claro su importancia estratégica para la expansión multiplataforma de la productora.

La noticia generó una respuesta inmediata en redes sociales, donde los fanáticos del programa expresaron entusiasmo ante la perspectiva de ver a los conductores actuando en un formato de ficción, más allá de su habitual espacio matinal en vivo.

La serie de Nadie dice nada es una idea original de Santi Talledo y Diego Vago.

Originalmente concebido como un programa matutino en vivo, el ciclo se consolidó gracias a locaciones móviles y transmisiones de gran alcance, como la temporada de verano desde Pinamar, que, según registros históricos del canal, alcanzó niveles récord de audiencia y alto grado de interacción con el público presente.

Este desempeño abrió nuevas oportunidades de negociación para la marca. La serie de ficción, que conservará la duración breve de veinte minutos típica del consumo en dispositivos móviles, funciona como un experimento de formato y mercado, cuya evolución será seguida de cerca por otras plataformas interesadas en la región.

Ocho episodios de veinte minutos, elenco original y estreno simultáneo en el continente.

La propuesta creativa y el modelo de producción para la serie de Disney

A diferencia de anteriores adaptaciones de éxitos digitales, la serie de Nadie dice nada surge como una idea original de Santi Talledo y Diego Vago, quienes también lideran la escritura del guion junto a su equipo de autores. Este enfoque refuerza la figura del showrunner argentino en acuerdos con grandes productoras internacionales.

La selección del elenco mantiene total fidelidad al reparto original del programa, evitando incorporar talentos externos y priorizando la autenticidad en la transición hacia la ficción.

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Con esta producción, LUZU TV se consolida como un modelo de referencia para la evolución de formatos de streaming locales hacia mercados globales, sirviendo de ejemplo para productoras, creativos y representantes interesados en la expansión regional de contenidos originados en el ámbito digital argentino.

El estreno de la serie establecerá un punto de referencia para futuras colaboraciones entre grandes plataformas internacionales y proyectos nativos del ecosistema sudamericano de streaming.

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