Tenso cruce entre Nico Occhiato y Migue Granados por X: qué pasó

“Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo… No nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números”, comentó Nico Occhiato, dando a entender que hubo alguna intervención por parte del canal de en frente. “Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado”, sentenció Nico Occhiato.