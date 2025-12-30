El difícil verano de Cande y Mica Tinelli en plena crisis familiar

Por primera vez en más de un cuarto de siglo , el apellido Tinelli no domina los titulares de Punta del Este . La postal que cada verano parecía inmutable se transformó de golpe: Marcelo Tinelli no viajó al exterior y sus hijas, Cande y Mica , atraviesan un cierre de año teñido de melancolía y nostalgia .

El traspaso de Guanahani , la emblemática mansión que durante décadas fue el epicentro de la familia , simbolizó el fin de una época. La operación, concretada el 15 de diciembre , tuvo como comprador al empresario Tylor Lawton por 11 millones de dólares y constituyó un duro golpe para el clan .

La propiedad, que contaba con 5,2 hectáreas , cinco suites de lujo , pileta climatizada , gimnasio y acceso privado a la playa , era más que un hogar: representaba los veranos compartidos , los encuentros familiares y los recuerdos imborrables .

El tema se hizo público durante el programa La mañana con Moria , donde Cande y Mica Tinelli hablaron por primera vez sobre cómo atraviesan este momento. “ Es el primer año que no está Marcelo Tinelli ”, relató Naza Di Serio , mientras Moria Casán bromeó sobre el “ milagro navideño ” de escuchar a las hermanas expresarse frente a cámara.

Ya instalada en Uruguay, Mica se mostró tranquila: “Muy tranquilo, con papá y Cande”, comentó al hablar de la Navidad. Sin embargo, admitió que este verano será diferente: “No viene. Se queda en Buenos Aires”. La venta de Guanahani, donde vivieron “toda una vida, una vida literal”, la obligó a buscar alojamiento en la casa de un conocido. “Amo Punta del Este así que no voy a dejar de venir”, agregó, aunque reconoció que la experiencia no será la misma.

Por su parte, Cande expresó abiertamente el impacto emocional de despedirse del histórico hogar familiar: “Ni me digas, una depresión tremenda”, dijo, dejando en evidencia lo difícil que fue para todos digerir la noticia. La clausura de la propiedad se realizó de manera discreta, casi en secreto, como intentando minimizar la repercusión de una decisión tan simbólica para la familia.

La ausencia de Marcelo Tinelli en Punta del Este no responde únicamente a la distancia geográfica. Refleja un año marcado por la crisis económica, decisiones complejas y despedidas que alteraron para siempre la rutina familiar. En esta ocasión, el conductor recibirá el Año Nuevo en una casa de Nordelta, alquilada a Pampita, lejos del brillo y la tradición que caracterizan a la ciudad uruguaya.

La venta de Guanahani sigue dejando su huella en los Tinelli. Lo que antes era un verano sinónimo de reuniones, festejos y unión familiar, ahora se vive con un tono de melancolía y añoranza. La partida de la mansión no es solo una mudanza: representa el cierre de una etapa que dejó una marca indeleble en uno de los clanes más reconocidos del país.