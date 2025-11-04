martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 17:18
Terrible.

Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre las amenazas que sufre su familia

El conductor habló del miedo que atraviesan, pidió protección judicial y aclaró los rumores sobre su situación económica.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Juanita y Marcelo.

Juanita y Marcelo.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el conductor contó que tanto él como sus seres queridos están atravesando una situación difícil. “Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, escribió en un hilo.

Tinelli explicó que decidió hablar “desde el dolor, la angustia y el miedo”, y pidió protección para su familia. “Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, expresó.

image

Además, el empresario aprovechó el mensaje para aclarar los rumores sobre su situación económica. “El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto, seguimos dando empleo a mucha gente”, sostuvo.

Sobre ese punto, agregó que él y su familia sufren una “presión y acoso judicial” desde hace tres años. “Por dinero que pedí y puse en San Lorenzo, y del cual soy uno de los garantes, venimos siendo hostigados por quien compró esa deuda, y que busca embargarnos y sacarnos todo”, afirmó.

Por último, apuntó directamente contra quienes considera responsables de las maniobras: “Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me asesinan, buscó comprando esa deuda —usurero, como se decía en mi pueblo— apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”.

