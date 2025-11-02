El duro mensaje de Juanita Tinelli tras la amenaza de muerte: ¿Qué dijo sobre Marcelo Tinelli?

Juanita Tinelli denunció que fue amenazada de muerte y que ya realizó la exposición formal en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal. La joven emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde dio detalles del duro momento que atraviesa.

La hija del conductor explicó que debió recibir un botón antipánico “por prevención”. Si bien aseguró sentirse acompañada y contenida, reconoció que la situación la afectó: “Obvio que asusta. No está bueno vivir algo así”, expresó a través de un comunicado en sus redes sociales, donde también fue dura contra su papá, Marcelo Tinelli.

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo”, comenzó escribiendo la joven de 22 años, quien sorprendió al eliminar de sus redes sociales al empresario y conductor, al igual que a su hermana Candelaria.

Sobre Marcelo Tinelli, la joven destacó: "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad".

Marcelo Tinelli habló en sus redes sociales sobre el mensaje de Juanita

Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales este domingo por la madrugada para responder a las críticas que recibió de su hija menor, Juana Tinelli. Las declaraciones del conductor se produjeron tras un comunicado emitido por la joven de 22 años, quien reveló haber recibido amenazas y expresó su hartazgo ante la exposición pública derivada de las decisiones de su padre.

En un gesto que priorizó el lazo familiar y el cariño, Marcelo publicó una emotiva fotografía junto a Juanita, acompañada de un mensaje conciso: “Te amo siempre mi pebe, con toda mi alma”. De esta manera, el conductor buscó demostrar el afecto que lo une a la hija que tuvo con Paula Robles, distanciándose del escándalo mediático en el que quedó envuelto.

Antes de dedicarle este mensaje de amor, Marcelo Tinelli había compartido otra historia en la que brindó su propia versión sobre el difícil momento que atraviesa la familia. El comunicado completo del conductor:

Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos. Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables. Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias