AC/DC vuelve a tocar en la Argentina tras 16 años

AC/DC , la legendaria banda australiana de hard rock, confirmó que regresará a la Argentina después de 16 años . El show será el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental de River Plate, en el marco de la extensión latinoamericana de su “Power Up Tour”.

La presentación de los músicos marca el reencuentro con el público argentino luego de las históricas fechas de 2009. La formación que llegará al país estará encabezada por Angus Young y Brian Johnson , junto a Stevie Young en guitarra rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo.

El anuncio confirma los rumores que circulaban sobre una serie de fechas en Sudamérica que también incluyen Brasil y Chile. El productor argentino José Palazzo había adelantado en redes que el regreso estaba “confirmado”, lo que terminó de alimentar la expectativa de los fans.

El recital en River será especial por dos motivos: por un lado, significará el retorno de Brian Johnson a los grandes escenarios sudamericanos luego de haber sido reemplazado en 2016 por Axl Rose debido a problemas de audición. El cantante volvió gracias a tecnología de monitoreo auditivo que le permite presentarse en vivo.

Por otro, será la continuidad de la gira basada en “Power Up” (2020), el último disco de estudio del grupo, con el que vienen repasando clásicos como “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Highway to Hell” y “You Shook Me All Night Long”.

La última vez de AC/DC en Argentina

Fue en diciembre de 2009, cuando ofrecieron tres shows en el Monumental en el marco del “Black Ice Tour”; aquellas noches quedaron registradas en el álbum y DVD “Live at River Plate” (2012), uno de los documentos en vivo más celebrados de la banda.

El anuncio de la fecha del año 2026 en River rápidamente generó entusiasmo entre los fanáticos, que vienen de un año con varias visitas internacionales y ahora suman a una de las bandas más emblemáticas del rock mundial.