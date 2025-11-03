lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 19:13
Regreso esperado.

AC/DC vuelve a tocar en la Argentina tras 16 años

AC/DC, la legendaria banda australiana, dará un concierto en Argentina en el 2026 tras casi dos décadas de ausencia.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
AC/DC vuelvea Argentina

AC/DC vuelve a Argentina

AC/DC, la legendaria banda australiana de hard rock, confirmó que regresará a la Argentina después de 16 años. El show será el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental de River Plate, en el marco de la extensión latinoamericana de su “Power Up Tour”.

Lee además
cosquin rock 2025: mucha musica y un fuerte contenido politico
Festivales.

Cosquín Rock 2025: mucha música y un fuerte contenido político
El exguitarrista de Los Redondos terminó su show antes de lo previsto en medio de una reconocida canción.
Mundo Musical.

¿Qué pasó con Skay Beilinson en el Cosquin Rock 2025?

La presentación de los músicos marca el reencuentro con el público argentino luego de las históricas fechas de 2009. La formación que llegará al país estará encabezada por Angus Young y Brian Johnson, junto a Stevie Young en guitarra rítmica, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo.

El anuncio confirma los rumores que circulaban sobre una serie de fechas en Sudamérica que también incluyen Brasil y Chile. El productor argentino José Palazzo había adelantado en redes que el regreso estaba “confirmado”, lo que terminó de alimentar la expectativa de los fans.

AC/DC vuelve a Argentina
AC/DC vuelve a Argentina

AC/DC vuelve a Argentina

El recital en River será especial por dos motivos: por un lado, significará el retorno de Brian Johnson a los grandes escenarios sudamericanos luego de haber sido reemplazado en 2016 por Axl Rose debido a problemas de audición. El cantante volvió gracias a tecnología de monitoreo auditivo que le permite presentarse en vivo.

Por otro, será la continuidad de la gira basada en “Power Up” (2020), el último disco de estudio del grupo, con el que vienen repasando clásicos como “Back in Black”, “Thunderstruck”, “Highway to Hell” y “You Shook Me All Night Long”.

La última vez de AC/DC en Argentina

Fue en diciembre de 2009, cuando ofrecieron tres shows en el Monumental en el marco del “Black Ice Tour”; aquellas noches quedaron registradas en el álbum y DVD “Live at River Plate” (2012), uno de los documentos en vivo más celebrados de la banda.

El anuncio de la fecha del año 2026 en River rápidamente generó entusiasmo entre los fanáticos, que vienen de un año con varias visitas internacionales y ahora suman a una de las bandas más emblemáticas del rock mundial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cosquín Rock 2025: mucha música y un fuerte contenido político

¿Qué pasó con Skay Beilinson en el Cosquin Rock 2025?

Cosquin Rock 2026 confirmó su grilla: quiénes tocan

Juana Tinelli compartió los mensajes de apoyo tras sus críticas a Marcelo Tinelli: 'Nunca te calles nada"

Chris Martin apareció por sorpresa en el show de Tini Stoessel en Tecnópolis

Lo que se lee ahora
Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis.   video
Mundo musical.

Chris Martin apareció por sorpresa en el show de Tini Stoessel en Tecnópolis

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel