Cosquin Rock 2026 confirmó su grilla: quiénes tocan

Cosquín Rock reveló la grilla completa de su edición 2026, que reunirá a más de 100 artistas nacionales e internacionales en el emblemático Aeródromo de Santa María de Punilla . ¿Qué artistas formarán parte del festival? El encuentro más destacado del rock argentino se llevará a cabo los días 14 y 15 de febrero.

En esas fechas, se combinará la presencia de leyendas de la música local e internacional con artistas emergentes y referentes de géneros urbanos.

Entre los nombres confirmados aparecen bandas clásicas como Babasónicos, Ciro y los Persas, Divididos, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Airbag y Turf , y se suma la esperada vuelta de Fito Páez , uno de los regresos más celebrados de la grilla.

El line-up también incorpora a Lali , quien tras agotar cuatro funciones en el Estadio Vélez presentará su disco más rockero, No vayas a atender cuando el demonio llama. Además, Marilina Bertoldi se sumará con su nuevo trabajo discográfico, Para quién trabajas.

La grilla completa de Cosquín Rock 2025

La grilla completa de Cosquín Rock 2025.

Cómo comprar las entradas del Cosquín Rock 2026

La compra de entradas para la edición 2026 del festival se realiza exclusivamente de manera online a través del sitio oficial del evento. Para esta temporada, se ofrecen los siguientes tipos de abono:

Abono general: garantiza el ingreso durante los dos días del festival e incluye acceso a todos los conciertos y espacios gastronómicos, con excepción del área FANATIC .

garantiza el ingreso durante los dos días del festival e incluye acceso a todos los conciertos y espacios gastronómicos, con excepción del área . Abono FANATIC: brinda los mismos beneficios que el abono general, pero además ofrece ventajas exclusivas, como ingreso prioritario, vista privilegiada de los escenarios y acceso a un sector gastronómico de cortesía.

Todavía no se han divulgado los precios oficiales de los abonos para la edición 2026 del festival. De todas formas, es importante tener en cuenta que a estas tarifas se les adicionará un cargo por servicio correspondiente a la plataforma de venta utilizada.

Cosquín Rock 2026.

A continuación, se detalla el procedimiento para adquirir las entradas del Cosquín Rock 2026:

Meterse al sitio del Cosquín Rock o a Eden Entradas , donde es necesario registrarse con usuario y contraseña.

o a , donde es necesario registrarse con usuario y contraseña. Seleccionar el evento de “Cosquín Rock 2026”.

Elegir el tipo de entrada y cuántas de ellas se desean.

y cuántas de ellas se desean. Optar por el método de pago. En la preventa, solo se permite la adquisición de tickets con para los clientes del banco BBVA.

con para los clientes del banco BBVA. Una vez terminada la compra, la ticketera enviará un mail con la confirmación de pago.

En los próximos días se darán a conocer las fechas y los puntos de retiro para obtener las pulseras de ingreso. También se detallará cuándo se entregarán las entradas para aquellos que elijan el envío por domicilio.

Cosquín Rock 2026 confirmó la grilla completa de artistas.

Por otra parte, Cosquín Rock implementa un sistema de verificación de compra para validar las entradas, comprobando la identidad del titular de la tarjeta utilizada. Tras la adquisición, se dispone de un plazo de 10 días para ingresar un código de seis dígitos que se visualizará en la cuenta de home banking, el cual puede tardar hasta 72 horas hábiles en aparecer según el banco.

Una vez completada esta confirmación, se podrá continuar con el canje de las entradas. Si no se realiza la verificación dentro del tiempo establecido, la compra será anulada automáticamente.