Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

En esos tres hechos quedaron involucrados nueve vehículos. Según las primeras informaciones, se trató de impactos en cadena producto de la congestión en la zona. Solo se registraron daños materiales y no hubo personas con heridas de gravedad, aunque personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito.
Dos choques en Ruta 9 pasado el mediodía
Cerca de las 13, ya en sentido contrario (norte–sur), se sumaron otros dos siniestros viales sobre la misma ruta. En el primero de ellos, un Renault Clio perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica. En el vehículo viajaban tres personas —un adulto y dos niños— que no habrían sufrido lesiones de consideración.
El hecho ocurrió a la altura ingreso barrio Progreso y el chofer del auto indicó que una camioneta que circulaba por delante freno de golpe, para evitar colisionarlo freno de forma brusca y perdió la estabilidad de su rodado impactando con la parte lateral contra el separador de la ruta produciendo el vuelco.
El segundo hecho de la tarde involucró a tres vehículos. De acuerdo al relato de una de las conductoras, uno de los automovilistas se habría dado a la fuga luego del impacto. Pese a la seguidilla de choques, todos los siniestros de este lunes dejaron solo daños materiales: los tres de la mañana en el carril sur–norte y los dos de la tarde en el carril norte–sur.