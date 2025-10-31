Tenían 180 cápsulas de cocaína adentro: cayeron en la Ruta 9 tras salir de Jujuy

Gendarmería detectó a dos pasajeros que intentaron evitar un control en la Ruta 9 en Tucumán diciendo tener dolor abdominal, y evacuaron 180 cápsulas con cocaína . El operativo fue en un colectivo que venía de Jujuy.

Los dos hombres de nacionalidad boliviana fueron detenidos cuando viajaban en un colectivo de larga distancia que había salido desde Jujuy y circulaba por la Ruta Nacional 9. El procedimiento se realizó a la altura del Peaje “Monte Yaco”.

Los gendarmes detuvieron al micro y comenzaron con el control documentológico de los pasajeros. En ese momento, dos de ellos intentaron evitar la identificación. Según informaron, ambos estaban nerviosos, se mostraron reacios a entregar la documentación y aseguraron tener fuertes dolores abdominales para eludir la inspección .

Ante esa situación, y frente a la posibilidad de estar frente a la modalidad conocida como “capsuleros”, es decir personas que transportan droga dentro del cuerpo mediante cápsulas, el personal decidió priorizar la salud de los pasajeros y pidió asistencia médica de inmediato.

Los dos hombres fueron trasladados al hospital local, donde se les realizaron placas radiográficas. Las imágenes confirmaron la presencia de múltiples cuerpos extraños compatibles con cápsulas en el sistema digestivo.

Bajo supervisión médica, los involucrados evacuaron un total de 180 cápsulas. Posteriormente, las cápsulas fueron sometidas a pruebas de campo (narcotest), que arrojaron resultado positivo para cocaína. El peso total fue de 2 kilos 102 gramos.

Tras el hallazgo, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenó la detención de ambos pasajeros, además del secuestro de la sustancia incautada como evidencia en la causa. La investigación continuará para determinar el origen de la droga y su destino final.