Encontraron 12 kilos de cocaína en un colectivo que salió de Jujuy: tres detenidos

Tres pasajeros fueron detenidos en Tucumán por ocultar 12 kilos de cocaína adosados a sus cuerpos cuando viajaban en un colectivo que había salido de Jujuy con rumbo a Buenos Aires . El operativo fue de Gendarmería.

Fue en la madrugada cuando efectivos del Grupo “Burruyacú” del Escuadrón 55 sobre el kilómetro 896 de la Ruta 34 , detuvieron al colectivo de larga distancia que había salido de nuestra provincia para realizar un control de documentación.

Los gendarmes notaron que dos mujeres y un hombre ocultaban paquetes entre sus prendas, y constataron que las personas poseían fajas que sujetaban 10 envoltorios rectangulares sujetos a las cinturas de su cuerpo, entre las prendas de vestir.

En presencia de testigos, se realizó la prueba de campo Narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 12 kilos 764 gramos. El Juzgado Federal de Tucumán dispuso el secuestro de la droga y que los tres involucrados de nacionalidad boliviana, queden detenidos.

Camionero jujeño con 85 kilos de cocaína escondida entre frutas

Un camionero jujeño fue detenido en Santiago del Estero, luego que se detectara que el vehículo en el que viajaba con frutas, ocultaba 85 kilos de cocaína. Había salido de Perico, y aseguró que tenía como destino final el Mercado Central de Buenos Aires.

La detención se dio por parte de la Policía Federal Argentina con la ayuda del can antinarcóticos “Yana” en la localidad santiagueña de Taboada, en el kilómetro 668 de la Ruta Nacional 34, en un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional.

La droga estaba en 70 ladrillos con el sello del Delfín, un narco conocido como el Patrón del Norte. Hallaron la cocaína oculta entre bananas y papayas. El conductor del camión tiene 55 años y cuando le pidieron los papeles, detectaron incoherencias en la hoja de ruta, el destino y el testimonio dubitativo.