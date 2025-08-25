En un control de seguridad vial realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional, dos mujeres fueron detenidas en Tucumán tras descubrirse que transportaban cocaína oculta en muebles de madera. El procedimiento se llevó a cabo en horas de la madrugada de ayer, sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34, a cargo del Grupo “Burruyacú” del Escuadrón 55 “Tucumán”.
El ómnibus, procedente de la provincia de Jujuy, fue inspeccionado en el puesto de control cuando los gendarmes detectaron irregularidades en los objetos que llevaban dos ciudadanas de nacionalidad boliviana.
Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo
Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo
La droga escondida en bancos y una mesa
Durante la requisa, los uniformados identificaron que entre las pertenencias de las mujeres había tres bancos y una mesa plegable de madera. El peso excesivo de estos muebles despertó sospechas, por lo que se procedió a una inspección más minuciosa.
Al revisar los objetos, los gendarmes encontraron dobles fondos en su interior, de donde extrajeron seis paquetes tipo “ladrillos” que contenían una sustancia blancuzca.
Confirmación del cargamento
Las pruebas de campo Narcotest realizadas a los paquetes confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 4 kilos 142 gramos.
Ante este resultado, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso el decomiso de la droga y la detención de las dos mujeres, mayores de edad, por infracción a la Ley N° 23.737 de estupefacientes.
Lucha contra el narcotráfico
El operativo forma parte de los controles permanentes que lleva adelante Gendarmería Nacional en las rutas del país para combatir el tráfico de drogas y otros delitos federales.
Las dos detenidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la cocaína incautada representa un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico que intentan utilizar rutas de transporte público para el traslado de estupefacientes.
Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo
Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.