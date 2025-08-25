Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo

En un control de seguridad vial realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional, dos mujeres fueron detenidas en Tucumán tras descubrirse que transportaban cocaína oculta en muebles de madera . El procedimiento se llevó a cabo en horas de la madrugada de ayer, sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34 , a cargo del Grupo “Burruyacú” del Escuadrón 55 “Tucumán”.

El ómnibus, procedente de la provincia de Jujuy, fue inspeccionado en el puesto de control cuando los gendarmes detectaron irregularidades en los objetos que llevaban dos ciudadanas de nacionalidad boliviana.

Durante la requisa, los uniformados identificaron que entre las pertenencias de las mujeres había tres bancos y una mesa plegable de madera . El peso excesivo de estos muebles despertó sospechas, por lo que se procedió a una inspección más minuciosa.

Al revisar los objetos, los gendarmes encontraron dobles fondos en su interior, de donde extrajeron seis paquetes tipo “ladrillos” que contenían una sustancia blancuzca.

Confirmación del cargamento

Las pruebas de campo Narcotest realizadas a los paquetes confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 4 kilos 142 gramos.

Ante este resultado, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dispuso el decomiso de la droga y la detención de las dos mujeres, mayores de edad, por infracción a la Ley N° 23.737 de estupefacientes.

Lucha contra el narcotráfico

El operativo forma parte de los controles permanentes que lleva adelante Gendarmería Nacional en las rutas del país para combatir el tráfico de drogas y otros delitos federales.

Las dos detenidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la cocaína incautada representa un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico que intentan utilizar rutas de transporte público para el traslado de estupefacientes.