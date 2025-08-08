Salieron de Jujuy transportando cápsulas de cocaína: algunas ingeridas y otras ocultas en medias

Integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” de Gendarmería Nacional interceptaron a dos mujeres que transportaban cocaína en un ómnibus de larga distancia desde Jujuy. El procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 596 de la Ruta Nacional Nº 38, a la altura de la localidad de El Portezuelo.

Operativo de Gendarmería por transporte de cocaína Operativo de Gendarmería por transporte de cocaína Inspección y hallazgo en el transporte público El colectivo tenía como itinerario La Quiaca (Jujuy) – Mendoza. Durante la inspección, los gendarmes detectaron que dos pasajeras de nacionalidad boliviana no poseían constancias de ingreso legal al país.

En el lateral de sus asientos, los efectivos encontraron medias que contenían un total de 42 cápsulas con una sustancia pulverulenta compacta. El Narcotest realizado por Criminalística y Estudios Forenses confirmó que se trataba de cocaína, con un peso inicial de 528 gramos.

Cápsulas de cocaína Cápsulas de cocaína Descubrimiento del transporte interno de droga Por disposición del Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, las mujeres fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista para estudios médicos. Allí, las radiografías constataron la presencia de múltiples cuerpos extraños en el abdomen, confirmando que habían ingerido cápsulas con estupefacientes.

Cifras finales y situación judicial Tras finalizar el procedimiento médico, se contabilizó un total de 215 cápsulas, con un peso total de 2 kilos 44 gramos de cocaína. El magistrado interviniente ordenó que las detenidas permanezcan bajo custodia judicial, y que se notifique del hecho a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia. Las dos mujeres quedaron imputadas por transporte de estupefacientes, en el marco de la Ley Nacional de Drogas Nº 23.737.

