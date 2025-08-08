viernes 08 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2025 - 11:05
Operativo.

Salieron de Jujuy transportando cápsulas de cocaína: algunas ingeridas y otras ocultas en medias

Las pasajeras, de nacionalidad boliviana, viajaban desde Jujuy hacia Mendoza con más de 2 kilos de cocaína. Fueron detenidas en Catamarca.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Salieron de Jujuy transportando cápsulas de cocaína: algunas ingeridas y otras ocultas en medias

Salieron de Jujuy transportando cápsulas de cocaína: algunas ingeridas y otras ocultas en medias

Integrantes de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” de Gendarmería Nacional interceptaron a dos mujeres que transportaban cocaína en un ómnibus de larga distancia desde Jujuy. El procedimiento tuvo lugar sobre el kilómetro 596 de la Ruta Nacional Nº 38, a la altura de la localidad de El Portezuelo.

Lee además
Viajaban desde Jujuy a San Juan en micro con 235 cápsulas con cocaína
Narcotráfico.

Viajaban desde Jujuy a San Juan en micro con 235 cápsulas con cocaína en el estómago
Foto ilustrativa
Santiago del Estero.

De Jujuy a Buenos Aires con más de 200 cápsulas con cocaína

Operativo de Gendarmería por transporte de cocaína
Operativo de Gendarmería por transporte de cocaína

Operativo de Gendarmería por transporte de cocaína

Inspección y hallazgo en el transporte público

El colectivo tenía como itinerario La Quiaca (Jujuy) – Mendoza. Durante la inspección, los gendarmes detectaron que dos pasajeras de nacionalidad boliviana no poseían constancias de ingreso legal al país.

En el lateral de sus asientos, los efectivos encontraron medias que contenían un total de 42 cápsulas con una sustancia pulverulenta compacta. El Narcotest realizado por Criminalística y Estudios Forenses confirmó que se trataba de cocaína, con un peso inicial de 528 gramos.

Cápsulas de cocaína
Cápsulas de cocaína

Cápsulas de cocaína

Descubrimiento del transporte interno de droga

Por disposición del Juzgado Federal Nº 1 y la Fiscalía Federal de Catamarca, las mujeres fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista para estudios médicos. Allí, las radiografías constataron la presencia de múltiples cuerpos extraños en el abdomen, confirmando que habían ingerido cápsulas con estupefacientes.

Cifras finales y situación judicial

Tras finalizar el procedimiento médico, se contabilizó un total de 215 cápsulas, con un peso total de 2 kilos 44 gramos de cocaína. El magistrado interviniente ordenó que las detenidas permanezcan bajo custodia judicial, y que se notifique del hecho a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia.

Las dos mujeres quedaron imputadas por transporte de estupefacientes, en el marco de la Ley Nacional de Drogas Nº 23.737.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Viajaban desde Jujuy a San Juan en micro con 235 cápsulas con cocaína en el estómago

De Jujuy a Buenos Aires con más de 200 cápsulas con cocaína

En una semana secuestraron más de 5 millones de dosis de cocaína en Jujuy

Falsa cocaína en Orán: incineraban droga y descubrieron que era plastilina

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 8 de agosto

Lo que se lee ahora
Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

La versión tradicional de carne combina una mezcla de salsa boloñesa con capas de pasta, salsa bechamel y queso.
Cocina.

Paso a paso, la mejor receta para hacer lasaña rápido y fácil

Obras en Ruta Nacional 34.
Atención.

Cortes y desvíos en una importante ruta de Jujuy hasta el 31 de agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel