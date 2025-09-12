Detuvieron a un camionero jujeño con 85 kilos de cocaína escondida entre frutas

Un camionero jujeño fue detenido en Santiago del Estero , luego que se detectara que el vehículo en el que viajaba con frutas, ocultaba 85 kilos de cocaína . Había salido de Perico , y aseguró que tenía como destino final el Mercado Central de Buenos Aires.

La detención se dio por parte de la Policía Federal Argentina con la ayuda del can antinarcóticos “Yana” en la localidad santiagueña de Taboada , en el kilómetro 668 de la Ruta Nacional 34 , en un operativo coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional.

El hallazgo de la cocaína

La droga estaba en 70 ladrillos con el sello del Delfín, un narco conocido como el Patrón del Norte. Hallaron la cocaína oculta entre bananas y papayas. El conductor del camión tiene 55 años y cuando le pidieron los papeles, detectaron incoherencias en la hoja de ruta, el destino y el testimonio dubitativo.

Según consigna el Ministerio de Seguridad de Nación, la pista sobre la maniobra se venía siguiendo hace tiempo. El cargamento está valuado en más de 1500 millones de pesos, y era transportado en un camión color naranja con semirremolque blanco y carpa azul, sin inscripción de empresa.

El jujeño fue detenido e imputado por infracción a la Ley 23.737 de drogas bajo la modalidad de contrabando. La investigación continúa abierta para determinar el destino final de la droga y establecer posibles vínculos con redes de comercialización más amplias.